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無痕內褲突然「解體」！她上班途中傻眼 全場爆共鳴：整件直接掉地上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己穿不到10次的無痕內褲，竟在上班途中突然「解體」，讓她傻眼又尷尬。示意圖／AI生成
一名女網友分享，自己穿不到10次的無痕內褲，竟在上班途中突然「解體」，讓她傻眼又尷尬。示意圖／AI生成

為了避免穿貼身衣物時露出內褲痕跡，近年無痕內褲受到不少女性喜愛。不過，一名女網友分享，自己穿不到10次的無痕內褲，竟在上班途中突然「解體」，讓她傻眼又尷尬。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，原以為無痕內褲方便又不易留下痕跡，沒想到穿沒幾次就突然裂開，突然變成「內褲平面圖」，讓她上班到一半陷入「沒內褲穿」的窘境，忍不住驚呼「怎麼沒人跟我說，無痕內褲會突然離開我？」。

貼文一出後，不少女網友也分享自身經驗，紛紛表示「也曾裂過側邊，當下只能先把布料打死結，撐到回家再換」、「去跳舞時無痕內褲也突然崩裂，當下穿的是裙子，內褲直接掉地上，只能蹲下假裝撿抹布」、「有次穿無痕內褲，腰圍怪怪的，回家上廁所直接整件掉下來」、「無痕內褲穿一穿變成無內褲」、「趕快用訂書機釘起來！我上次是這樣救了自己的」、「有一次出門發現自己內褲不見超驚恐的，再也不穿」。

事實上，夏天天氣炎熱，不少女生會選擇穿裙子上班。本站曾報導，一名男網友分享，近期對女主管的穿著習慣感到困惑，發現對方穿裙子時，疑似有時沒有穿內褲，讓他忍不住好奇，「女生真的會不穿內褲就出門嗎？」。

對此，不少女網友回應「我不穿，其實穿內褲對下面不好，正因為長年沒穿、所以婦科疾病改善很多」、「很多就是體質根本不適合穿內褲，尤其處在台灣這種氣候和環境，女性內褲過於貼身，穿一整天悶那麼久，不感染才奇怪，而且分泌物反而會變多」、「我個人覺得也有可能是她私密處感染、尿道炎，所以不太能穿內褲，需要通風」、「我不會，但是會不會是有點感染，保持通風會比較舒適」、「我不會穿，本來不穿就比較衛生」。

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