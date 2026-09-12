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到底啥意思？群組一句「買蛋糕」他回家驚見冰箱有2個 網笑翻：整死外國人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期和家人透過LINE聊天時，看到對方傳來一句「蛋糕給你買好了」，沒想到雙方竟因此產生誤會，最後各自買了一個蛋糕回家。示意圖/AI生成
一名網友分享，近期和家人透過LINE聊天時，看到對方傳來一句「蛋糕給你買好了」，沒想到雙方竟因此產生誤會，最後各自買了一個蛋糕回家。示意圖/AI生成

中文語意有時真的讓人摸不著頭緒。一名網友分享，近期和家人透過LINE聊天時，看到對方傳來一句「蛋糕給你買好了」，沒想到雙方竟因此產生誤會，最後各自買了一個蛋糕回家，直到他準備將蛋糕放進冰箱時，才發現裡面早已放著一個，讓他當場傻眼，這段意外的「雞同鴨講」也讓網友笑翻。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張LINE對話紀錄，發現家人說了一句「蛋糕給你買好了」，但他理解成對方是在告訴他「要你去買蛋糕」，於是也買了一個蛋糕回家，沒想到打開冰箱後，竟發現家人早就買好了，冰箱裡直接出現兩個蛋糕，讓他忍不住拍照發文問「『蛋糕給你買好了』到底是什麼意思？」。

貼文一出後，不少網友都表示「同一句話各自理解，超好笑」、「就是說蛋糕給你買好了啊」、「蛋糕我給你買好了，應該才是對方的意思」、「這句話是說蛋糕給你買好了，不是蛋糕給你買好了的意思」、「就說『蛋糕買好了』就好，比較簡單明瞭」、「整死外國人系列」、「中文真的太難了，難怪外國人要學很久」。

此外，也有網友回應「用台語講就準了」、「這要用台語才看得懂，給能溝嘎哩杯厚啊」、「如果帶有『台灣狗椅』的口音應該會比較好懂」、「中文實在是太奧妙了，我到底怎麼學會這種語言的」、「中文的美就在於一個『模糊』」、「中文博大精深」。

本站也曾報導，有網友觀察台灣人的說話習慣，發現大家在回應「對」時，似乎特別偏好使用奇數疊字，例如「對對對」、「對對對對對」，反而比較少聽到「對對」或「對對對對」這類偶數說法。

對此，不少網友都表示「奇數都會唸比較快，偶數都是慢慢唸，你們自己觀察，這樣才是正確的」、「但是如果用台語講就會是『嘿啦嘿啦』，兩次，4個音節」、「唸完了，『對對』有點裝可愛的感覺」、「雙數感覺好像什麼神奇寶貝的叫聲，對對獸喔」、「我居然跟著唸了」、「我會講『對對對』！」。

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