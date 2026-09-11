新員工因1理由買4盒自家月餅「經理會感謝我嗎？」 網搖頭：根本沒差

一年一度的中秋節快到了，市面上各通路也開始販售月餅。有一名在星巴克工作的女員工表示，今年自掏腰包買了店內四盒月餅，好奇這樣是否能讓店經理包容她工作時的粗心？貼文讓不少人搖頭，認為把工作做好才是最重要的。

這名女員工在PTT以「買了四盒月餅，經理會感謝我嗎？」為題發文，她說自己到星巴克工作才兩個月左右，也因為是新人，有時候會有出包狀況。今年中秋節即將到來，原PO自掏腰包幫門市買了四盒月餅衝業績，藉此希望店經理不要對她太兇，能包容她工作時「雷雷的」。

不少人看了搖頭，「不要買，根本沒差」、「老闆完全不會放在眼裡，真的不需要這樣折磨自己」、「幹嘛浪費錢，省下來自己用吧」、「不要想了，怎麼可能啊？如果是對妳好的主管，根本不會讓妳有這種想法」、「怕以後都會拗妳買就是了」、「四盒對門市來說有差嗎？」、「妳直接送禮給他，他應該比較開心吧」。

還有網友認為原PO應該要把工作做好才重要，「（店經理）沒多久就忘記了，認真不要出包比較會有印象，趕快適應吧」、「工作做好真的比較重要」。

逢年過節送禮是華人的習俗，許多公司行號在中秋節容易收到月餅禮盒，之前就有網友表示今年收到不少禮盒，但大多是餅乾、鳳梨酥類，幾乎沒看到月餅，讓他有點失望。

貼文引起不少討論，多數留言都直指月餅的熱量和價格是關鍵原因，畢竟一盒的月餅熱量實在太高，且物價不斷上漲，月餅的價格也逐漸攀升，才會出現用其他禮盒來代替月餅送人。