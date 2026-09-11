媒體人曝周玉琴遭資遣不意外 「主播是媒體財產」觀念已過時

中天新聞主播周玉琴遭資遣一事引發關注，中天今（11）日稍早說明，資遣原因與「私自外接任務頻繁、溝通無效」有關。對此，媒體人羅友志發文談及此事，認為在AI與個人化媒體浪潮下，傳統電視台限制主播外接工作的思維已顯得守舊，更主張「主播自媒體化」，讓主播擁有更大的內容發展空間。

羅友志在臉書表示，周玉琴遭資遣「沒有太多意外」，真正讓他感到意外的，是中天對外說明資遣理由為「私人行程頻繁且屢屢參與公開公眾活動，錄製主持外部節目均未向公司報備擅自參與」。

羅友志回憶，中天新聞台當年停播後，他曾透過廣播及自媒體替中天發聲，事後受到旺旺集團董事長蔡衍明注意，並與黃暐瀚一同受邀到神旺飯店與中天高層餐敘。席間，蔡衍明詢問平台網路化後的發展建議，雙方討論到「我們要拿回中天」等議題。

不過，羅友志當時提出的卻是相反方向的想法。他認為既然媒體已經網路化，與其單純把原有新聞內容搬到網路，不如直接將中天轉型成「自媒體平台公司」，同時讓主播全面自媒體化，採取類似創業模式，由主播自行經營內容、中天則提供設備及資源，以持股或抽成的方式經營。

羅友志表示，當時自己甚至以蔡阿嘎等百萬網紅為例，認為中天旗下主播在外型、專業及新聞內容等方面具有優勢，如果能將這些主播轉化成具有個人品牌的內容創作者，「十個蔡阿嘎」的影響力未必會輸給原本的電視頻道，而且還能降低傳統媒體的人事成本。

他透露，當時相關想法也曾遭不少人反對，但蔡衍明仍認為想法具有參考價值，並曾表示有機會可以請羅友志進一步說明。然而，在羅友志看來，後續中天仍走向「新聞直接搬到網路」的模式，形成「傳媒不像傳媒、網路媒體不像網路媒體」的尷尬局面，也持續投入大量成本。

談到周玉琴遭資遣，羅友志將焦點放在主播與電視台之間的關係。他認為，「主播是媒體的財產」這類思維，在AI及個人化內容快速發展的時代已經顯得過時，傳統媒體若仍認為「沒有電視台，哪有妳今天的知名度、價值」，恐怕難以面對新的媒體生態。

羅友志直言，對於擁有內容能力、外型、語言表達及新聞專業的主播，媒體不應只抱持「付妳薪水，給我好好上班」的舊式管理觀念，而應思考如何讓主播的個人品牌與媒體平台互相合作、創造收益。

他最後也拋出問題：「主播自媒體化會賺錢嗎？」認為從網紅產業的商業模式即可看出，內容創作者未必需要依附傳統電視頻道才能創造影響力。羅友志強調，媒體產業正在快速改變，傳統媒體若無法打破舊有框架，恐怕會錯失擁有專業能力與個人影響力的人才，對此也直呼「可惜了」。