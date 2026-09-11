網曝一句「今年最詭異事」引2.7萬人共鳴：有秋天反讓人不習慣

「台灣居然有秋天了！」近日天氣出現明顯轉涼感，不少民眾發現，9月初早晚時段已開始出現久違的涼意，讓習慣炎熱天氣的網友又驚又喜。Threads上一則分享更引發共鳴，網友直呼「今年最詭異的事：有秋天」，意外引起逾2.7萬名網友按讚、深有同感。

貼文曝光後，有民眾表示：「前幾天早晚居然有涼意，好像至少有一兩年在中秋節前，沒有過這種感覺了。」有人笑稱：「怎麼跟我媽今天說一模一樣的話？」也有人開玩笑表示，「早秋，那該下個雪了吧，很久沒看到草山白頭了」，有人甚至感嘆，已經好多年沒有特別在冬天購買「正寒」的冬衣。

近年台灣民眾對季節突然轉換的感受愈來愈強烈，春秋兩季時長縮短，往常夏天炎熱的天氣會持續到深秋，再瞬間如同斷崖式地轉為冬天寒冷的天氣；但今年9月初就感受到秋天涼意，讓不少人特別有感。一名網友形容，自己從2014年後，「只感受過2個月的冬天，接著10個月的夏天」，如今突然出現秋天，反而讓人有些不習慣。

也有人對接下來的冬季天氣好奇，因為看到網路對天氣的推測，擔心今年冬天可能比較冷。不過，多數網友十分享受這波難得的秋日舒適天氣，有人形容「有太陽又不會太熱，騎車路上的風不冷又舒服」，更笑稱「有生之年還能過一次台灣的秋天，值了」。也有人感嘆，「不得不說，這世界變正常了，反而有點害怕」、「真的有秋天，我嚇爛」。