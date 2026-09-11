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南韓醫師好奇九層塔是鹽酥雞靈魂？ 台灣網友搖頭：它才是關鍵
台灣的美食相當有名，不論是高檔料理或是庶民小吃，都讓不少外國人讚不絕口。一名韓國整形醫師透露很常聽到許多韓國人到台灣旅遊回去後，都會提到鹽酥雞，讓他好奇鹽酥雞的美味關鍵是否與九層塔有關？貼文引起不少討論，許多老饕透露應該與胡椒有關。
這名整形醫師在Threads發文表示，在韓國炸雞店滿街都是，但和台灣的鹽酥雞相比，味道就是不太一樣，也因此常聽到不少韓國人到台灣旅遊並嘗過鹽酥雞後，回韓國想找都找不到。他猜測和鹽酥雞中的九層塔有關，因為韓國買不到九層塔，而這應該也是鹽酥雞美味的關鍵因素。
醫師也說韓國一般會將炸雞當正餐吃，而且幾乎都是晚上吃，因此好奇台灣民眾會把鹽酥雞當宵夜吃，還是說像正餐或點心一樣隨時都吃？
貼文引起熱議，選擇當晚餐或宵夜都大有人在，「隨時想吃就吃，但是一般不會當正餐吃，下午點心或宵夜比較多」、「鹽酥雞通常下午開始營業到晚上，算點心、宵夜」、「當點心吃，但不會常吃，畢竟不是正餐，又高熱量」、「晚餐跟宵夜，畢竟大部分的鹽酥雞店都是下午5點以後才營業」、「隨時隨地都可吃，但宵夜時吃起來特別舒爽」、「正餐、宵夜，或嘴饞想吃都行」。
至於好吃的關鍵，多數人認為應該和胡椒鹽有關，「我覺得關鍵應該是椒鹽粉，九層塔還可以找到替代品」、「覺得是胡椒鹽跟五香粉之類的醃料，然後麵衣口感也不太一樣」、「胡椒鹽是關鍵，有的會有中藥，再來是九層塔」、「靈魂是蒜頭、九層塔以及胡椒粉，再來就是各店家的醃製食材的不同」、「我覺得胡椒鹽是第一關鍵，因為也是有遇過鹽酥雞沒有放九層塔的，但只要醃漬+胡椒鹽都對了還是很好吃」。
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