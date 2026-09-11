蛋黃酥放微波爐竟「爆炸」！消防局曝原因 加熱前一步驟別漏掉

中秋節將至，蛋黃酥是不少民眾送禮、應景必吃的糕點，不過想趁熱享用蛋黃酥，加熱方式可得多留意。近日一名女網友將整顆蛋黃酥放進微波爐加熱，沒想到短短幾秒竟突然「爆炸」，碎屑瞬間四處飛濺，整個微波爐內部慘不忍睹，讓她崩潰直呼：「我只是加熱一下蛋黃酥而已」。

原PO在Threads分享加熱蛋黃酥的照片，只見微波爐內已不見完整的蛋黃酥，內壁及底部散落大量碎屑與殘渣。貼文曝光後吸引超過1.8萬人按讚，不少網友看完才知道蛋黃酥原來不能整顆直接微波，也有人分享自身經驗，建議用烤箱烤比較安全，若家中沒有烤箱只有微波爐的話，加熱前最好先切半，再以低火力、短時間分次加熱。

對此，新北市政府消防局曾透過YouTube「新北消防發爾麵」分享微波加熱冷知識，提醒蛋黃酥整顆放入微波爐可能會發生爆裂。消防局解釋，蛋黃含有水分及磷脂，受到微波快速加熱後會產生能量與水氣，但蛋黃酥外層具有包覆作用，使內部熱氣不容易順利釋放，壓力累積到一定程度後，就可能衝破外皮，導致整顆爆開。

消防局也實際進行測試，將未切開的蛋黃酥直接微波，果然出現爆裂情況；相較之下，先將蛋黃酥剖半、破壞內部包覆狀態後再加熱，則能降低爆開風險。

此外，並非只有蛋黃酥需要注意，消防局提醒，番茄、辣椒、葡萄等具有外膜的食物，以及部分高油脂食品，也可能因內部水氣或熱量不易散出而產生爆裂風險，加熱時應特別小心。

至於微波容器也不能馬虎，建議使用陶瓷或玻璃等適用微波材質，避免使用金屬容器及不適用微波爐的塑膠餐具。中秋節享用蛋黃酥之餘，也別因一時嘴饞，讓微波爐變成「蛋黃酥戰場」。