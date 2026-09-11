本島飛澎湖要看護照？她沒帶被加收200氣炸 內行見訂票細節秒懂

近日一名女子安排澎湖旅遊，透過第三方網路平台訂購機票、住宿及租車，沒想到抵達機場報到時，被要求出示護照，由於她沒有攜帶，最後只好額外付錢處理。她將這段離奇經歷Po網，網友們看完訂票方式後，直指原因是機票上的「英文姓名」。

該名女子在threads上曬出機票，表示該趟澎湖行程並非向航空公司購票，而是透過網路平台訂購。沒想到準備搭機時，航空公司竟要求查看護照，她認為只是國內旅遊，因此身上沒有攜帶護照，最後只好花錢解決，讓她無奈直呼，「為了沒帶護照單程罰200，回程也省不了」。

文章曝光，網友注意到原po是透過第三方網路平台trip.com（攜程）購買行程，因此推測她在訂票時使用英文姓名，導致現場核對身分時無法單靠中文姓名的證件處理，「你是因為用英文姓名訂吧，也不是罰錢，是收更名費用」、「攜程是trip.com的中文叫法，很少聽到中文叫法，而且這是中國訂票平台，用英文訂票當然是要護照對資料」。

不少人也遇過類似情況，「信用卡英文名字如果跟護照一樣，也可以當作證明，我之前有遇到一樣的問題，地勤有跟我說」、「上次有出示護照照片就不用收更名費，可以在相簿存一張以防萬一」；由於事件頻傳，因此讓經常搭機的澎湖人笑說，「搭機看過帶護照的人，難怪一直有都市傳說：去澎湖要帶護照」。

根據立榮航空官網顯示，旅客搭機時應攜帶與機票姓名相符、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件如身分證、健保卡、護照或居留證，以備接受檢查核對；若旅客以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件如護照或居留證，以備接受檢查核對。