陳幸妤快看！大量「史努比」現身松山慈祐宮 香客狂喊小確幸

台北松山慈祐宮近日意外成為網友眼中的「尋寶景點」。有網友在Threads分享影片，驚喜發現慈祐宮二樓通往三樓處的地板上，出現了史努比的圖樣，忍不住直呼「小確幸，慈祐宮發現Snoopy」，更笑說當下「心跳差點漏拍」。

該影片曝光後，引來逾1.7萬名網友按讚，不少網友紛紛留言「太酷了，很像挖掘到什麼Snoopy史前遺跡的感覺」、「超級可愛的，完全沒發現」，也有人覺得宮廟文化與史努比搭配起來， 頗有衝突感，「想不到宮廟有這麼可愛的一面」。

因為近期陳幸妤醫師透露自己喜歡史努比，有網友笑稱「誰能tag一下陳牙醫，她會喜歡」、「是不是陳幸妤捐贈的？」，還有人打趣道「阿比竟然變成神明了」、「史努比帝君」。也有網友說「很久了喔，還是國際觀光打卡聖地」，不少民眾早已注意廟裡隱藏著這個可愛的彩蛋。

另有網友分享其他宮廟的特殊彩蛋，「奉天宮有長得奇怪的米奇跟唐老鴨」；也有人喊「留友朝聖」，準備親自前往一探究竟。