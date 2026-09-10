見嬰兒車就拒載？媽媽連遭2司機取消行程 網教技巧：雙方免浪費時間

一名媽媽昨(9)日在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，帶著孩子及嬰兒車預約Uber，連續遭2名司機抵達後按取消，讓她相當傻眼，懷疑是否因為自己帶著嬰兒車而遭到拒載。貼文曝光後，不少網友分享類似經驗，有人認為，接送地點是否方便停車、車內是否有足夠空間及乘客評分等因素，都可能影響到司機是否願意接單。

原PO表示，當天叫車後，第一名司機顯示約5分鐘抵達，她也事先告知自己所處位置，對方回覆「了解」。沒想到時間到了，司機卻直接從她面前開過去，隨後系統顯示取消行程，讓她一頭霧水。

接著系統重新派車，第二名司機顯示約6分鐘抵達。原PO等候期間看到車輛從自己面前經過，甚至還不只一次，於是打電話詢問，司機卻表示「車上有客人」。原PO納悶，既然自己是乘客，為何司機沒有停下。她持續等了約15分鐘，這趟行程同樣遭到司機取消。

原PO質疑，兩名司機都有從她面前經過，第二名司機甚至經過兩次，是否看到她推著嬰兒車、抱著孩子後，便不願意接載？她也認為，如果真的無法載嬰兒車，司機應該一開始就告知，而不是讓乘客等候許久後才取消。

貼文引發大批網友留言，有人認為確實可能存在司機挑單、挑乘客的情況，也有其他人帶著嬰兒車搭車時遭遇過類似狀況，司機以「車上沒有空間」為由拒絕載客。

不過，有不少網友分析，Uber司機可能在上一趟行程尚未結束前，就已經接到下一筆訂單，因此「車上有客人」不代表司機已經抵達接送乘客的位置，也可能只是剛好經過。至於司機最後為何取消，則可能涉及其他因素，單憑車輛經過乘客面前，無法直接認定是因為嬰兒車而拒載。

也有網友提醒，接送地點是否能安全停車才是重要關鍵。如果乘客站在禁止臨停、公車站或車流量大的路段，又需要把嬰兒車搬上車，司機考量可能會因違停被檢舉、無法迴轉，甚至為客人想到上下車安全問題，才選擇取消。

有人建議，下回叫車時，可以在司機接單後主動傳訊息告知「有嬰兒及嬰兒車」，並提供下車地點，讓司機確認車內空間及停靠條件。如果司機不方便載，也能提早取消，避免雙方浪費時間。

此外，也有人提醒原PO確認自己的Uber乘客評分，司機是否願意接單，除了嬰兒車之外，也可能與行程距離、接送地點、乘客評分及當時供需有關。

不少網友也推薦其他叫車平台，如55688台灣大車隊、Bolt；同時也有司機留言替同業說話，表示自己遇到輪椅族、嬰兒車或學生搬家等情況，都會主動下車協助搬運，認為不能因少數人的行為就認定所有駕駛服務品質不佳。