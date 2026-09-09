阿里山風景讓他「重拾國旅信心」 網曝致命傷：台灣不缺美景

近年國旅話題不斷，景點美不美、價格值不值得也經常成為網友討論焦點。近日一名網友前往嘉義阿里山旅遊後，在Threads分享旅途中拍攝的美照，直呼「對國旅重拾信心」，沒想到貼文迅速爆紅，吸引36萬人瀏覽，不少網友也紛紛在留言區分享自己拍攝的阿里山美景，大讚台灣山林風光不輸國外，不過也有人話鋒一轉，直指當地住宿「貴又舊」，成為國旅體驗的一大扣分項目。

原PO近日在Threads發文表示，這趟阿里山之旅讓他重新找回對國旅的信心，並上傳多張旅途中拍攝的照片。從畫面中可見，清晨陽光穿透雲霧與層層山巒，搭配森林、步道等自然景色，呈現出宛如仙境般的氛圍。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，也有人加碼分享自己拍攝的阿里山晨曦與山景。

不少網友看完照片後直呼「阿里山真的很好拍」，更有人大讚「美到不可思議」、「每次去都覺得超美」、「人生真的要去一次」、「前林鐵員工路過，阿里山真的很美。十字路到阿里山車站這段，美到覺得國旅很棒」、「阿里山真的必須去，眠月線絕對是台灣最美森林」、「阿里山真的好美，神木站根本霍格華茲車站」。除了阿里山，也有人點名南投日月潭，表示當地日出景色同樣相當夢幻，「阿里山跟日月潭日出都超仙」。

然而，美景獲得一面倒好評，住宿問題卻再次引發爭論。多數人認為台灣從來不缺漂亮景色，真正讓民眾對國旅卻步的原因，反而是住宿價格與品質，「阿里山住宿不行，貴又舊，只有景色可以」、「國旅本來就很棒，但就是有不少旅館惡意哄抬房價，造成大家的反感」、「住嘉義市區就好，不要住山上，不是爛就是貴」、「阿里山很美，但是住宿貴又舊真的不行」、「我覺得國旅整體是不錯的，壞就壞在住宿和某些重複性質太高的店面」。