台北街頭「全黑蒙面男」竟是韓星金武烈在跑步！粉絲：完全認不出來

憑Netflix影集《鐵拳教育》人氣暴漲的南韓男星金武烈，出道27年首度舉辦海外粉絲見面會，並將首站選在台灣。活動結束後，他8日又在IG一口氣曬出多張台灣行照片。不過，比起合體許光漢或滿桌台灣美食，最讓網友停下來看的，反而是他在街頭跑步時那套「全黑蒙面裝」。

照片中，金武烈上半身穿著貼身黑色長袖運動衣，下搭黑色短跑褲、黑襪與運動鞋，頭上再戴棒球帽，臉部則以黑色頭套一路遮到脖子，幾乎整張臉都被包住。再加上他身形精壯、步伐俐落，在台北巷弄中奔跑的畫面，和《鐵拳教育》中冷峻強悍的「羅華振」形象意外重疊。眼尖網友也從街景認出，他跑步地點就在台北大同區赤峰街一帶。

這身打扮很快成為粉絲討論焦點，有人笑稱「大家不敢靠近，怕被鐵拳教育」、「他包成這樣跑步，一般人會怕吧」，還有人直接聯想到電影情節，直呼「以為要去搶銀行了」、「完全認不出來」。也有粉絲把注意力放在他修長結實的身形上，笑說「別人的老公果然最好看」，讓原本低調到極致的跑步裝，反而成為這趟台灣行最有記憶點的畫面。

其實金武烈這次來台仍維持相當規律的運動習慣，除了早上運動跑步，他也在IG曬出飯店房間內掛著拳擊手套的照片。工作之餘，他還吃了蒸餃、炒飯、燒賣等料理，並與曾合作《無路可走：輪盤賭》的許光漢碰面。兩人過去曾約好來台要一起吃飯，這次總算真的兌現，合照中兩人靠在一起比出YA，也讓粉絲相當驚喜。

除了蒙面跑步，金武烈在見面會上的表現也讓不少粉絲留下深刻印象。他一開場便挑戰中文演唱〈想見你想見你想見你〉，連最後的RAP都完整唱完，唱完坦言緊張到手都在發抖，更有粉絲大讚「不愧是音樂劇演員出身」，認為他的咬字與現場演唱穩定度超出預期。