他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

一到中秋節，應景的食物除了文旦、月餅之外，蛋黃酥絕對是討論度最高的食物。每年一到這個時候，不少人都會評比討論哪一家的蛋黃酥最好吃、CP值最高，就有人分享自己吃到最好吃的蛋黃酥是台中聯翔餅店，還給予9分的高分，引起眾人熱烈討論。

一名網友日前在Threads分享心得，他說自己品嘗過聯翔酥皮紅豆蛋黃酥、阿美麻糬晶沙酥、聯翔綠豆蛋黃酥、南屯不二糕餅蛋黃酥、鹿港新口味蛋黃酥等，但是最愛的還是聯翔酥皮紅豆蛋黃酥。另外也有人評比聯翔的蛋黃酥，吃過後給予9分的高分評價，還打趣地說「剩下1分是怕他太驕傲」。

貼文也獲得不少老饕的力挺，「我也最愛這一家，聯翔跟台北犁記，一樣的包裝一樣的口味」、「蛋黃很巨大欸，讚」、「聯翔的酥皮紅豆蛋黃酥，我個人覺得完勝不二家，目前蛋黃酥排名心中第一就是聯翔」、「聯翔常常讓我贊嘆，如此平易近人的價格，東西怎麼做得這麼好」、「聯翔真的很推，他們家的小月餅也很好吃」、「聯翔的太陽餅跟牛奶糖麵包也很讚」。

《聯合新聞網》也曾報導過，有PTT網友發問「第一名蛋黃酥是哪家？」不少留言力推台中聯翔餅店的蛋黃酥，認為用料實在、價格很佛心，整體CP值比其他名店還來得高。