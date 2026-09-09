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他見明年行事曆「3國定假日全沒連假」崩潰 一票人哀號：小確幸沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現2027年行事曆中，6到9月的國定假日都沒有連假，讓他相當失望。 圖／AI生成
原PO發現2027年行事曆中，6到9月的國定假日都沒有連假，讓他相當失望。 圖／AI生成

再過不到4個月就是2027年了，不少人也開始查看明年的行事曆，打算規劃出國旅行。有網友就發現明年6月到9月這段期間，3個國定假日都沒有排任何連假，讓他崩潰地直呼「想要離職了」。貼文一出引發兩派論戰，有人無法接受，但也有人覺得連假少一點比較好。

原PO在Threads分享民國116年所有國定假日的日期和連假天數，只見端午節（6/9）、中秋節（9/15）是在星期三，教師節（9/28）在星期二，這三天都在一星期的中間，因此沒有排到連假，這也讓原PO失望地說「看到明年的假長這樣，都想離職了」。

其他連休3天的國定假日分別為元旦連假1月1日至1月3日、和平紀念日2月27日至3月1日、勞動節4月30日至5月2日、國慶日10月9日至10月11日、光復節10月23日至10月25日、行憲紀念日12月24日至12月26日。

3天以上的則為春節2月4日至2月10至共7天；兒童節、清明節4月3日至4月6日共4天。

貼文讓不少人看了無法接受，「6-9月怎麼過？」、「已經習慣過年9天假了」、「大概只能安慰自己不用擠交通」、「什麼爛放假，不如不要放！放那個一天，住隔壁縣市的大學生都不知道要不要回家了」、「中秋跟端午沒有連假？哭啊」、「明年連假好慘，沒有小確幸」。

但也有網友認為連假少一點比較好，「服務業能解脫一點，太好了」、「連假制度真的超爛，到哪裡都是人，現在這樣好多了，要連假自己請特休」、「很爽了，以前沒放的教師節、光復節、聖誕節都放了」、「沒有連假最棒，就不會有得失心」、「不要補班還可以，之前補到真的快往生了，這樣自己請假不用人擠人，沒連假住宿費應該也不會調太高」。

聯合新聞網》之前報導過，有網友看到2027年春節假期落在2月4日至10日共7天，比以往的天數少，因此決定要多請5天，就能從1月30日一路休到2月14日，整整放16天，也讓其他人看了好羨慕。

行事曆 國定假日 連假

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