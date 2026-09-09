沒車沒房、年薪70萬「在新竹能活嗎？」 網友給1答案很現實

新竹被視為科技業重鎮，工程師年薪動輒破百萬元，讓一般上班族好奇，若沒有高薪，在新竹究竟能不能過生活？近日就有一名男網友透露，自己年薪僅70萬元，沒房也沒車，不禁上網詢問「這樣在新竹能活嗎？」貼文曝光後掀起熱議。

原PO近日在Dcard發文表示，自己名下沒有房子、車子，工作收入領固定薪資，沒有分紅獎金或額外補助。他說相較於新竹科技業動輒年薪百萬元起跳，自己一年只有70萬元，讓他擔心這樣的收入是否足以支應在新竹當地生活開銷。

貼文一出，不少網友直言只要沒有結婚、生小孩的打算，年薪70萬元在新竹仍然可以過日子，「不結婚、租套房，機車闖天下，70萬還算夠」、「單身不要大手大腳的花，可以；兩人小家庭省著花，還是很辛苦」、「跟我一樣沒車、沒房單身者這樣很夠了，反正爛命一條，人生只有要有網路、電腦跟有飯吃就可以了」。

還有人認為即使年薪70萬，還是有生存的方法，「一堆70萬不到在台北市都能活了，新竹生活成本真的沒那麼高」、「新竹相比台北無聊到沒地方讓你花錢」、「年薪不到60萬的我也能活了，相信你也可以」、「70萬除了在東部以外，其實都會有點辛苦吧？」、「可以，但會不敢看病、不敢花錢娛樂消費，遇到大條像保險繳稅等等就會覺得那個月很痛苦，花兩三百就會考慮是不是很奢侈」、「怎不行，那領基本工資的是都怎麼維生的？」、「可以活，比較辛苦而已」。

有些過來人分享經驗表示，「之前在竹科月花2萬5，現在在內科月花4萬5」、「年薪68萬左右，在台北苟延殘喘」、「我之前年薪也70左右，在新竹也是能活下來，但本魯還很宅，不亂吃不亂買，房租什麼的扣一扣，每個月存得到約2.5w啦」、「我也是這樣，在新竹已經過了3.5年了，沒什麼好焦慮的」。