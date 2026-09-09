太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

台灣人一個看似再平常不過的生活小習慣，竟意外成為外國人眼中的貼心舉動。一名日本女子分享，過去居住在台灣時，若開口請台灣人「幫我拿一張衛生紙」，對方往往不會只拿一張，而是直接遞上兩張，這個小小舉動讓她印象深刻，忍不住好奇問這是否算是「台灣的義務教育」，引發網友熱議。

該名日本女子在Thread發文透露，最近看到有人分享，如果是和台灣人說「幫我拿一張衛生紙」，通常對方都會直接拿兩張。原PO表示因為自己以前也住在台灣一陣子，對於這點非常有共鳴，甚至因為這貼心的舉動差點心動，好奇問「這算是台灣的義務教育嗎？」

文章一出後馬上引起網友熱議，不少人認同表示，「如果要超過三次台灣人會整包給妳」、「好好笑的觀察哈哈哈！我的經驗是：在家裡會給一張，跟朋友在餐廳會禮貌性給兩張，過敏兒跟我要的話我會給一包」、「我只是懶得再拿一次」、「真的！好多人都會這樣（包括我）方便別人也方便自己的概念」。

但也有人持相反意見，「蛤我覺得很討厭欸，我說要一張就是要一張而已，多一張又不能塞回去很浪費」、「沒有， 每次請我男友拿衛生紙他只會拿一張…還是那種小吃店很小張又薄的」、「我個人反而不喜歡這樣，我要求一張就是我判斷一張就足夠了，實在不喜歡浪費」、「抽兩、三張給我的我都會說欸啊我只要一張啊」。

台灣人的貼心連日本男神山下智久也認證，他曾接受訪問表示，先前常以私人行程來台，「在台灣雖然會被認出來，但感謝大家還是給我一個很自在的空間」。山下智久特別分享：「之前周杰倫有帶我去咖啡廳，大家都很尊重我們的私人時間，都是等我們離開才打招呼，真的很感謝。」