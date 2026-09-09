淘寶貨跨海價錢翻倍！ 她怒轟「台灣人惡習」 網揭店家1舉動見端倪

不少人會買台灣製造的商品，來支持國內產業，也確保產品的品質。不過日前有位女網友抱怨，在飾品店買了一條項鍊，後來在淘寶發現一堆一樣的產品，而且價格百元不到，讓她氣得直呼「台灣人什麼時候才可以改掉這種爛習慣？」。對此，有許多內行網友表示，店家做1動作代表有鬼。

一名女網友在社群平台Threads氣憤表示，前幾天她在台灣店家買了一條項鍊，到淘寶一搜尋就發現相同款式。從原PO的擷圖可見，一條十字架項鍊在淘寶只賣人民幣18.6元（相當於新台幣88元），而台灣店家販售的價格卻高出一倍，讓她痛批「台灣人什麼時候才可以改掉這種爛習慣」，並氣炸指出「難怪店員不讓客人在店內拍照，因為怕被發現啊」。

對此，有內行網友表示「基本上店內不讓拍照的店90%都是淘寶來的」、「建議任何人趁年輕去一次義烏（淘寶的發貨地），去完一次之後你出國就不會亂買東西，基本上很多日用品、飾物，就連出國買的磁石貼，基本上都是從中國發貨過來」。還有網友分享，他曾經住大陸一年，只要訂的產品夠多，商品要寫哪裡製造都可以，甚至很多台灣看起來要賣500至千元的飾品，在那邊只要花台幣20元至100元就可以買到，並且到吊卡區買寫著「made in Korea」的吊牌掛上去，馬上就能變成590元的商品。

但也有網友認為，可能是被淘寶業者抄襲。《聯合新聞網》曾報導，有人在中正紀念堂的館內禮品店購買標榜台灣貨的洋裝，打折後一件1100元，原本以為是純正的台灣製造產品，沒想到事後一查，發現在淘寶可以買到花色、款式一模一樣的衣服，且只要200元，讓他十分傻眼。但業者喊冤稱圖片遭盜用，商品都是手工製作，有品牌監製和售後服務，跟淘寶貨絕對不同。