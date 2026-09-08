日本電車內聊天超大聲！奶奶突遞糖果說1句 網全讚嘆：極致高級酸

在日本搭乘電車時，若遇到乘客聊天音量過大，往往會讓周遭的人感到困擾。對此，日籍航空台籍座艙長毛毛分享一段搭車趣事，當時車廂內有一男一女聊天聲音相當大，吵到他開始頭痛，沒想到一旁的一位老奶奶突然默默拿出糖果，遞給這對男女，附上一句「你們喉嚨應該很痛吧！」，讓他忍不住讚嘆「奶奶可能是京都人」。貼文曝光後，不少網友都笑稱是極致的高級酸。

毛毛在社群平台「Threads」表示，當時他正在電車上滑手機，但一男一女聊天大聲到讓他無法專心滑手機，甚至開始頭痛，結果一旁的奶奶不但沒有責罵，還拿出糖果送他們，他正猜想是以德報怨，沒想到下秒奶奶開口「你們喉嚨應該很痛吧，拿去吃吧」，這才意會到奶奶送糖果的真正用意，忍不住在心裡笑喊「啊～奶奶可能是京都人！」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「腹黑京都人名不虛傳」、「京都人無誤XDDD」、「笑死，奶奶高智慧」、「奶奶是狠人」、「後面還要說一句，喉嚨痛拿去吃，奶奶京都人+1」、「第一次覺得京都人的高級酸也蠻好笑的」、「所以奶奶拿的是京都念慈菴嗎？」、「京都老師常問我要不要喝飲料，現在回想他是不是在嫌我很吵？」、「好強的應對方式！奶奶完勝」、「奶奶完全用另一種方式罵人，好厲害」。

此外，也有網友直呼學到妙招，回應「薑還是老的辣」、「好厲害，我要學起來」、「以後帶拋棄式耳塞，送給在大眾運輸上把手機音量大聲放出來看短影片的人？」、「就像有口臭的人，我會問他要不要吃口香糖或是糖果一樣」。

事實上，跨國文化差異可能存在尷尬的誤解！本站曾報導，一名網友分享，奉勸與日本人說話需要先想清楚背後用意再回應。他提到日前與日本朋友搭乘電車時，對方突然詢問其背包在哪裡購買，當時以為是在稱讚自己的背包，便興高采烈地分享購買地點，事後才得知對方其實是委婉提醒背包太大會碰撞到他人，讓他直呼當時完全沒有往那個方向去想。

對此，網友表示「你朋友是京都人嗎？」、「我都照字面上的意思回話，久了我的日本朋友也開始學我講話直來直往，後來跟我說原來有話直說的感覺很爽」、「你只要強迫他們講英文，他們就會變得很直接。畢竟不是母語」，還有網友分享類似經驗，「有次有個京都人讚我手錶漂亮，後來才知道是想我不要再說話了，他趕時間」。