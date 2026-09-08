男友教媽媽用器材遭運動中心警告「禁私教」 網吵翻：界線在哪？

到國民運動中心運動，親友之間幫忙教器材、看動作，竟可能被認定為「私教」？一名網友近日在Dcard健身板發文表示，自己帶媽媽和男友一起運動，因媽媽對部分器材不熟，男友有運動經驗，便在旁協助講解、注意動作，沒想到先後被工作人員提醒，可能涉及私人教學，引發網友熱議。

原PO表示，三人都有實際使用器材，男友也不是只站在旁邊教學，但仍被工作人員關切。後來到了啞鈴區，男友和原PO協助媽媽注意動作與安全，又再次被提醒。工作人員解釋，主要是避免其他民眾誤會，也擔心自行教學若造成受傷，可能衍生責任問題。

不過原PO認為，親友一起運動、互相交流本來很正常，若只是協助熟悉器材，也被視為「私教」，界線似乎太過模糊。她目前也已致信運動中心詢問相關規定，以及「私教」究竟如何界定，希望能釐清哪些行為會被認定為違規。

值得一提的是，有網友分享其他運動中心的規定，指出部分場館會明確列出例外，例如二等親內及夫妻關係可在館內互相教學，其他關係則不得私下教學，若出現疑似教學行為，經勸導仍未改善，甚至可能被請離場。這也讓網友開始討論，不同場館對「親友協助」的界線是否應該更加明確。

網友意見兩極：防堵「黑私教」有必要，但界線在哪？

貼文曝光後，網友看法不一。有人認為場館的提醒並非沒有道理，畢竟國民運動中心不能被自由教練當成收費教學場地，「如果通融這一個，以後每個私教都說是情侶朋友帶一下不就好了」，也有人認為場館有自己的規定，使用者既然進場就應該遵守。

但另一派則認為，親友間單純教導器材與真正的私人教練課明顯不同，「這確實有點矯枉過正」，更有人疑惑，如果自己不會使用器材，連請有經驗的朋友幫忙看動作都不行，那初學者究竟該向誰求助？

也有網友指出，真正容易引發場館注意的可能是長時間占用器材、反覆調整動作、持續站在旁邊指導等行為，若只是簡單示範後一起訓練，實際上很難和私人教練課劃上等號。

此外，有人分享自己曾和另一半或朋友一起健身，同樣被誤認為「私教」的經驗。有人認為，現在不少健身場館確實存在自由教練私下帶課的問題，場館為避免場地遭到商業使用，只能加強管理；但也有人指出，若規範沒有清楚告知使用者，反而容易造成一般民眾「只是互相幫忙，卻被當成違規」的無奈。

這場爭議最後也回到一個問題：當「防堵私教」遇上一般民眾正常交流，運動場館究竟該如何劃出清楚界線？許多民眾都需要相關單位給出可依循的答案。