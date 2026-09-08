母子出國整天沒回訊息！老公手機一APP狂跳通知 網笑：另類報平安

出國旅遊期間如果沒回訊息，另一半要怎麼知道人是否平安？一名男網友分享另類「報平安」方式，老婆帶著孩子出國後，整天幾乎沒回覆訊息，沒想到他的手機卻不斷跳出刷卡通知，仔細查看後才發現，原來母子倆正在香港迪士尼逛街、玩樂。雖然沒收到任何一句報平安訊息，卻從一筆筆消費紀錄掌握行蹤，讓他笑稱老婆根本是「用銀行APP來打卡報平安」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」分享一張截圖，可以發現手機有一連串的刷卡紀錄，指出香港當地不用FB、IG，雖然老婆整天沒有回訊息，但刷卡通知幾乎沒停過，讓他意外靠著消費紀錄掌握母子倆的旅遊動態，笑稱「她們都用玉山APP來打卡跟我報平安」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「這個比訊息還更即時，太優秀了」、「我老媽出國旅遊也一樣，只不過金額大到，每次我都差點罵髒話」、「很有創意的報備方法，姊妹們還不趕快學起來」、「隨時隨地都在報平安，老婆真優秀」、「學會了，以後都這樣報平安」、「到了首爾旅遊，我也都是透過這樣的方式，向在台灣上班的老公報平安」、「真巧，我平常也都用一樣的方式來確認老婆平安」、「平常我老婆也是這樣跟我報平安的，而且還多卡混刷！」。

事實上，不少人出國一定要有網路才安心。本站曾報導，一名女網友分享，男友出國從不買網卡，都靠別人的熱點或免費Wi-Fi，所以出國期間通常只會傳「早安、晚安」來報平安，讓她相當好奇「有人的另一半也是這樣嗎？」。

對此，網友表示「可能覺得難得出國清淨了，辦網卡還會收到一堆訊息很煩吧」、「大部分男生出國又不會開直播或發IG限動，也不會無止盡的打卡，我出國頂多用GPS和回飯店傳LINE而已」、「離線地圖可以先下載，不辦其實沒差，用GPS仍可定位」、「如果不是獨旅好像可以理解」、「交通發達的國家不辦沒差」。