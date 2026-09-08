月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

中秋節將近，過去每到節日前夕，月餅、蛋黃酥總是企業送禮與親友往來的熱門選擇。不過隨著送禮內容似乎愈來愈多元，一名網友表示，今年公司收到的中秋禮盒幾乎看不到傳統月餅，反而以餅乾、鳳梨酥居多，讓原本期待能吃到蛋黃酥的他有些失望，好奇問道「現在中秋傳統的月餅和蛋黃酥已經沒有人要送了嗎？」引發網友共鳴。

原PO在PTT八卦板以「中秋節好像越來越少人送月餅？」為題發文表示，今年公司陸續收到不少中秋禮盒，但內容大多是餅乾、鳳梨酥類，幾乎沒看到月餅，讓他忍不住直呼「小失望」。原本還期待至少能吃到一顆蛋黃酥，結果不僅沒有收到，且目前收到的禮盒中，只有牛軋餅與紅茶薄捲餅最合胃口。

貼文曝光後，不少網友第一時間將原因指向熱量，留言表示「熱量炸彈」、「熱量高又吃不完」、「大家養生了，變點心化」、「太油、太膩了」、「吃一顆直接糖尿病」，認為現代人愈來愈注重飲食與健康，相較傳統月餅高糖、高油的形象，分量較小、種類更多元的餅乾或糕點，送禮時可能更容易被接受。

價格則是另一個被頻繁點名的原因。有網友感嘆，過去一顆月餅可能只要數十元，如今熱門品牌蛋黃酥、月餅動輒逼近或超過百元，「2顆都可以買便當了」、「太貴，好想吃都沒人送」、「再貴下去都變時代的眼淚」，認為物價上漲後，企業或消費者送禮時自然會考慮其他更容易控制預算的選擇。

此外，也有人認為，並不是中秋沒人送禮，而是送禮形式改變了。如今從鳳梨酥、牛軋餅、茶葉、咖啡到水果禮盒都相當常見，甚至有人乾脆改送禮金或其他實用品，加上中秋烤肉文化盛行，節慶食品的選擇不再只圍繞著月餅，「烤肉多好吃，幹嘛吃月餅」、「正常，烤肉選擇多元，月餅就那些還超貴」、「都變成烤肉節了」。

不過，也有網友不認同「月餅沒人吃」的說法，認為不同產業、公司收到的禮盒差異很大，有人今年仍收到不少蛋黃酥及月餅。另有人指出，蛋黃酥也算是月餅的一種，而且相較甜度較高、口感較厚重的廣式月餅，鹹甜交錯、酥皮口感的蛋黃酥反而更符合現代台灣消費者口味，近年人氣依舊相當高。

至於傳統月餅究竟有多「罪惡」，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量。高敏敏解釋，女生一天建議糖量不超過4顆、男生大約5顆，這樣算下來，雙黃月餅頂多只能吃四分之一顆。以體重50公斤、一天大概吃1500大卡的人來計算，光一顆月餅就快把一天該吃的油脂吃完，而且有些甜口味的月餅還含有10顆以上方糖，吃一顆跟喝下一杯全糖手搖飲沒兩樣。

過去也曾有民眾在社群平台表示，一顆蛋黃酥要價95元已經等於一個便當，「這個價格合理嗎？」對此，烘焙老師呂昇達透露，蛋黃酥的定價關鍵在於「價值」，例如老店的價值、名店的價值、個人工作室的價值。至於成本影響售價的關鍵，最簡單的算法是「合理售價 ≈ 完整成本 × 3」，假設一顆成本是30元，售價就會落在90至100元上下。