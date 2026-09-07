台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

台灣人真的不愛逛夜市了嗎？有網友近日走訪基隆廟口夜市，發現現場不少攤商與遊客都是東南亞人士，意外引發熱議。對此，網友分析3大原因，包含價格越來越高、環境與便利性不足，以及過去多元的娛樂特色逐漸減少，可能是吸引力下降的原因。

原PO在PTT表示，上週末前往基隆廟口夜市，發現不少攤位的工作人員都是東南亞籍，身旁的遊客也有不少東南亞人士，推測可能是來台工作的移工或自由行旅客。他形容現場景象讓自己一度有「來到東南亞」的錯覺，也感覺超像去到中壢火車站，好奇如今夜市的主要客群是否逐漸轉向東南亞移工及觀光客，台灣人是不是已經沒那麼喜歡逛夜市？

貼文曝光後，不少網友認為，「價格變貴」可能是台灣人減少逛夜市的重要原因之一。過去夜市主打平價美食，如今部分攤位價格已與餐廳相差不大，卻還得面對炎熱、沒有冷氣等問題，讓消費者覺得CP值降低。也有人直言，以前逛夜市除了吃東西，還有布袋戲、彈珠台、撈金魚等各式娛樂，如今不少夜市變成「以吃為主」，少了過去邊走邊玩的樂趣。

最後，「環境與便利性」也是一大原因，包括衛生、停車不便，以及遇到下雨就難以逛街等問題，都可能降低民眾前往夜市的意願。不過，也有另一派網友認為夜市人氣根本沒有消退，像雙北熱門夜市依舊人潮滿滿，甚至停車都相當困難；也有人指出，台北寧夏夜市仍有許多觀光客與排隊名店。至於基隆廟口出現較多東南亞人士，則有網友認為當地鄰近港口，外籍漁工本來就多，因此這樣的現象並不特殊。

根據過往報導，基隆市近年積極拓展國際觀光市場，與台北、新北、桃園組成北台灣觀光聯盟，去年曾前往新加坡進行觀光推廣，並與新加坡、馬來西亞旅遊業界交流及簽署合作備忘錄。基隆市文化觀光局長江亭玫表示，基隆對外國遊客而言仍相對陌生，希望透過跨城市合作提高國際能見度，吸引更多海外旅客造訪。

此外，基隆今年迎來「基隆400」系列活動，市府規畫邀請400名藝術家創作基隆城市樣貌，並推出音樂、藝術及歷史文化等系列活動，也將持續爭取國際郵輪旅客下船遊覽。市府同時規畫改善基隆港內港步行指示系統，讓旅客更容易從港區前往基隆塔、廟口等景點，把基隆積極打造成國際旅遊海港城市。