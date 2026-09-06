板橋全家引進日本超商同款「自助結帳機」 網友嗨翻：拜託快普及

前往日本便利商店旅遊時，許多民眾對機台能自行投入紙鈔與零錢結帳的設計印象深刻。日前有網友驚喜發文，透露在板橋府中捷運站附近的全家便利商店，店內的自助結帳機竟也配備了「現金收找功能」，不僅能直接插入紙鈔，還能投入零錢找零。貼文曝光後，不少旅日族群直呼：「終於可以把身上沉甸甸的零錢一口氣清空了！」

一名網友在Threads上發文指出，自己在板橋府中捷運站1號出口旁的全家門市消費時，意外發現店內的自助收銀設備升級，跳脫以往僅支援信用卡、行動支付或電子票證的限制，直接開放顧客投入紙鈔與硬幣完成結帳。原PO興奮表示，當下順手將皮夾裡累積的零錢全數投進去，省時又俐落，並許願未來系統若能像捷運售票機一樣開放為悠遊卡等票證儲值，實用度將更上一層樓。

有眼尖網友指出，該機台疑似直接引進日本知名大廠 GLORY（グローリー株式会社）的自動收銀找零模組，與日本當地各大連鎖超商採用的設備系出同源，讓許多常去日本旅遊的民眾倍感親切。

貼文曝光後，許多網友大讚「習慣用現金的人終於也能用自助結帳了」、「常常拿到一堆零錢不知道怎麼花，直接倒進去結帳超爽快」、「希望趕快普及到全台各門市，結帳能分流加快速度」。

一名熟悉幣券流通的網友分析，歐洲多善用20歐元等「2字頭」幣券來減少收找張數，反觀台灣社會對200元鈔票與20元硬幣接受度偏低，收銀機台找零高度仰賴百元鈔與10元、5元硬幣；一旦硬幣處理量暴增，設備機械運作的磨損與補幣頻率都會增加，機台找零零錢是否充足是一大考驗。

部分消費者也提醒，若機台僅有一台且遇到操作不熟悉的長輩，恐反而卡住排隊動線，加上超商涉及微波、取貨等複合式服務，全面自助化仍需整體店鋪流程相互搭配。