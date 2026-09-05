台灣人都中？1物捨不得丟「一留就3年」！全網爆共鳴：一丟馬上就用到

不少人家裡都有一個「捨不得丟的漂亮紙袋」，明明買回家或收到後放了好幾年，卻始終派不上用場，等到整理房間想要斷捨離時，又會因為紙袋太好看而改變心意。近日有內衣品牌觀察到這項現象，發現台灣家庭似乎對漂亮紙袋格外執著，常常一放就是3年，準備丟掉時又決定繼續留著，紙袋就此再延長3年壽命，貼文曝光後引起大批網友共鳴。

新竹一間內衣品牌在社群平台Threads表示，台灣不少家庭在收到漂亮紙袋後，第一個念頭通常是「這麼漂亮，留著以後可以裝東西」，結果一放就是3年，期間一次也沒用過。直到整理房間時，好不容易下定決心拿起來準備丟掉，卻又因為捨不得而放回原位，開啟下一個3年的保存循環。

貼文一出後，不少網友都笑稱「收到以後：它好漂亮要留著；要裝東西：蛤它好漂亮不要用這個會髒；大掃除：它好漂亮還是留著下次再丟，無止境的循環」、「三年又三年」、「無限的三年」、「而且會在真的丟掉之後，需要用到它」、「紙袋不知為何有莫名魅力」、「沒錯，我收集了好多紙袋」。

此外，也有網友回應「還有喜餅盒，有抽屜的100分」、「還有鐵盒，小時候吃完餅乾留下來裝東西，長大後才發現裡面不是工具，就是一堆不知道為什麼要留的東西」。

紙袋常被視為「該丟掉的雜物」，本站曾報導，有「節約主婦始祖」之稱的50多歲隨筆作家若松美穗認為，只要控制數量、規劃收納位置，紙袋在需要時往往能派上大用場。她指出自己10年共經歷4次搬家，大型紙袋不僅方便快速裝入較輕的物品，也適合作為紙箱內的分類收納，從上方就能一眼看出內容物，搬入新家後還能暫時充當收納箱。

此外，不同厚度的紙袋也各有用途：薄紙袋可當紙類回收垃圾袋、厚紙袋可當外出備用提袋。雖然紙袋容易堆積，但她會規定「只能保留收納空間放得下的數量」，兼顧實用與整潔。