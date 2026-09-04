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不開口也能認出韓國人？韓國醫師超困惑 台灣網友曝「3特徵」來判別

聯合新聞網／ 綜合報導
有韓國醫師好奇台灣人是如何分辨出韓國人。圖／AI生成
有韓國醫師好奇台灣人是如何分辨出韓國人。圖／AI生成

受到「韓流」影響，越來越多台灣人喜歡到韓國旅遊，同樣地也有不少韓國旅客會到台灣觀光，但若不開口說話，是否能認出是哪一國人嗎？有一名韓國整形醫師表示，韓國人其實分不出來誰是台灣人，但卻聽說台灣人可以認得出來韓國人，讓他訝異又好奇「到底怎麼看的？」許多網友點名可以從臉型、裝扮來分辨，甚至靠感覺就能認出。

這名韓國整形醫師在Threads發文表示，一般在路上看到來來往往的人群，如果不開口說話，韓國人是真的分辨不出來誰是台灣人，但他卻聽說台灣人似乎一眼就能認出韓國人，不免好奇到底是要從哪邊看，是髮型、穿著還是走路的樣子，「因為在我看來，我們沒有那麼不一樣」。

貼文引起熱議，不少網友認為可以從打扮外觀臉型來分辨是不是韓國人，「上次去韓國玩有被本地人問路，我以為台灣人很好分辨，韓國人都皮膚超好又白」、「髮型、穿著、單眼皮、看起來皮膚都很好」、「臉很好認，韓國人的眼睛比較細長，再來就是全妝，跟穿著很正式」、「臉型，特別顴骨有一致的特色，很好認。撇除藝人，我覺得一般人顴骨偏大」。

還有人表示主要看感覺，「一種感覺跟氣質」、「表情！韓國人給人一種『關我屁事、關你屁事』」、「有時候就是一種氛圍感！我在韓國免稅店工作過，不止韓國人，台灣人、香港人、馬來西亞跟中國人其實都分得出來，日本人更不用說」。

曾經有網友發文表示自己在日本待了一周，就算沒講話，仍然會被看出他的母語是中文，對此不少人透露台日民眾的穿著、打扮與妝容其實就看得出來差異，更有人指出可以從「髮型」觀察，台灣男性大多是推高不分線帽簷，但日本和韓國男性很少理這種髮型。

韓國 韓流

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