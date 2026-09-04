日本救護員進屋前「鞋子這樣擺」有原因 台灣網友卻喊：脫鞋沒必要

遇到緊急狀況時，多數人第一時間都是打119請求幫忙，有日本網友透露日本的救護人員在進到屋內前，會特地將鞋子脫掉並擺放成方便穿上的角度，因此呼籲千萬不要「假會」幫忙擺正，不然會造成救護人員的困擾。這樣的貼文經旅日作家分享後，多數台灣網友卻不太認同脫鞋子的做法。

旅日作家「魚漿夫婦」日前分享日本網友的貼文和照片，照片中看到三名救護人員進到屋內時，門口鞋子擺放的角度剛好是左右兩雙鞋頭互朝對方，最靠近門口的第三雙鞋子鞋頭則朝外。

網友表示這麼做是有原因的，因為救護人員會依照各自負責的角色，來決定鞋子擺放的方向，也就是說這樣的用意是方便他們將受助者抬出來時，可以快速且方便穿鞋，因此千萬不要擅自將救護人員的鞋子擺整齊，以免造成他們的困擾。

「魚漿夫婦」也表示日本若需要室內急救，救護人員的確會把鞋子刻意擺成方便穿的角度，但不知道台灣是否也有這樣的規矩，因此特別將這則有意義的冷知識分享給大家參考學習。

貼文引起熱議，留言一面倒都認為穿脫鞋子浪費時間，而且還會對救護人員造成危險，「台灣會直接踩進去，因為鞋子也是防護裝備的一環，不論什麼原因，脫掉會有隱形的風險」、「老實說如果我是緊急需要送院的話，我希望急救員不要在那邊花時間脫鞋穿鞋，直接進來救我就好」、「黃金時間，不用脫鞋吧」、「脫鞋真沒必要，急救還做這樣，更不要說地上隨時有大小便、嘔吐物甚至血」、「脫鞋對急救人員的腳反而不安全吧」。