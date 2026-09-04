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高雄連日下雨公司牆角竟長出「木耳」 網笑喊：乾脆轉型販售

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄近日連日降雨，潮濕天氣讓不少民眾深受困擾，繼街頭上長出香菇後，沒想到竟有公司牆角直接長出木耳。示意圖／Ingimage
高雄近日連日降雨，潮濕天氣讓不少民眾深受困擾，繼街頭上長出香菇後，沒想到竟有公司牆角直接長出木耳。示意圖／Ingimage

高雄近日連日降雨，潮濕天氣讓不少民眾深受困擾，沒想到竟有公司牆角直接「長出木耳」！一名網友在Threads發文分享，公司牆角突然冒出疑似木耳的真菌，讓他又驚又喜，忍不住問：「這應該是木耳吧？應該可以吃對吧？」

照片曝光後，網友紛紛留言，有人笑稱「公司太潮濕長出木耳」，直呼「好想去現場拍照朝聖」。原PO透露，自己不僅沒有立即清除，前一天甚至還「幫它噴水」，希望木耳能快快長大，甚至開玩笑表示：「等等公司跑出更多木耳？直接轉型賣木耳。」還認真考慮要不要開帳號記錄「公司太潮濕長出木耳」，推出「木耳生長Day 1」系列，意外讓公司牆角變身為另類菇類農場，也讓網友笑稱：「高手在民間」，甚至開始期待下一集「木耳生長Day 2」。

有人打趣表示，既然是「公司資產」，是不是應該拿去給老闆吃，原PO則回應，雖然很有道理，但最怕老闆會先把它清掉。

留言區也出現不少「另類栽培」心得，有網友分享公司停車場這幾天也長出「大香菇」，看起來還相當多汁飽滿；另一名網友則笑稱，吃了可能會「看見小精靈跟你說話」，提醒原PO千萬不要跟著小精靈走，原PO則幽默回應：「突然有點想要跟小精靈對話。」

雖然網友將這場「公司長木耳事件」當成趣聞討論，但也有人質疑，對於牆角自行長出的真菌，究竟是不是可以食用的木耳，仍不能單憑外觀判斷。尤其是在辦公室牆角生長的真菌，可能接觸到灰塵、清潔劑或其他污染物，因此即使外觀看起來與食用木耳相似，也不代表適合採摘食用。

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