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妹子第一次住汽車旅館 見超大浴室傻眼：是要多少人一起洗澡？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的汽車旅館風格多樣、空間又大，是不少人住宿、約會的首選。 圖／ingimage
台灣的汽車旅館風格多樣、空間又大，是不少人住宿、約會的首選。 圖／ingimage

台灣的汽車旅館風格種類多樣化，是不少人住宿、約會的首選。有一名女網友日前第一次到汽車旅館體驗，看到浴室的空間非常大感到訝異，不明白為何要做那麼大，貼文也引來不少討論，住過的人也分享自己的感受。

原PO在Threads發文表示，日前第一次體驗汽車旅館，進到裡面最讓她震撼的不是房間的風格和設施，而是浴室的空間相當大，讓她驚呼「浴室為什麼要做得這麼大？到底是要多少人一起洗澡？」

貼文引起熱議，不少網友分享第一次住汽車旅館的印象，「第一次去汽車旅館，為什麼有一個很像婦產科看診用的椅子？」、「第一次去汽車旅館，我以為要有車才可以入住，還特別打電話問客服」、「第一次去真的會懷疑：這是浴室還是小型水上樂園？」、「小時候跟爸爸媽媽住過一次，浴室好像有兩個大浴缸可以泡澡，一走進去就是游泳池，還有KTV的點歌機」。

還有人對於房間內廁所是開放式的感到納悶，「我第一次入住，震驚的不是房間，也不是浴缸有多大，而是廁所是開放式的，一覽無遺」、「只有我每次都在疑惑為什麼浴室每次都做成快要看得一清二楚的樣子嗎？就算是四人房也是這樣欸，我只是跟家人出去旅遊，沒想讓他們觀賞我洗澡餒？」、「沒門跟全玻璃，大便都沒隱私還要臭味共享」。

有過來人透露曾看過讓人驚訝的設備，「看過浴室比主臥還大，外面再增設一個莫名其妙的超大高牆露臺」、「某回和女友去了一家沒去過的摩鐵大開眼界，除了室內按摩浴缸加平躺spa檯的大浴室，還有個戶外露天大浴池」、「為什麼汽車旅館的四周圍都是鏡子？」、「我看過有一個超大游泳池的，超好玩」。

汽車旅館 浴室

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