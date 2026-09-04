點餐、拿餐具全自助「結帳卻多1成」合理嗎？ 餐飲業者曝原因

近年餐廳導入QR Code掃碼點餐、自助取餐具甚至機器人送餐的情況越來越普遍，不過即使消費者得自行完成不少用餐流程，部分店家仍會收取一成服務費，也因此頻頻引起討論。一名女網友日前到一間義大利麵餐廳用餐，從入座、看菜單到點餐幾乎都自己來，連水杯、餐具也要自行取用，沒想到結帳時仍被加收10%服務費，讓她忍不住疑惑：「合理嗎？」

原PO在Dcard發文表示，當天進入餐廳後，看完菜單接著拿手機掃描桌上的QR Code點餐，水杯及餐具也放在一旁供顧客自行拿取，過程中幾乎沒有服務人員協助。然而最後結帳時，帳單卻額外多出一成服務費，讓她對收費內容感到不解，因此發文想問問從事餐飲業的人，「這一成服務費在現在的餐廳定義到底是什麼？」

貼文曝光後，引發兩派網友討論。不少人認為，既然點餐、取餐具等流程都由消費者自行完成，店家再收取10%服務費似乎不太合理，「全自助還要收服務費，我會直接離開」、「不合理，但現在店家很多都這樣，所以不意外」、「現在不只是自助點餐，還有自助結帳」、「送餐是機器人、點餐用手機，餐具放桌邊，這樣也收服務費，真的太厲害了」。

不過，也有網友認為，服務費不一定只代表「替客人點餐」，餐廳備餐、送餐、清潔桌面、洗滌餐具等都需要人力，因此即使採用自助點餐，仍可能存在其他服務成本。一名網友更分享曾看過餐廳老闆回應，認為顧客用餐後離開，仍需要員工收拾桌面、清洗碗筷，這些同樣屬於服務。

此外，也有人認為服務費是否合理，關鍵在於店家有沒有事先清楚告知，「如果無法接受，別去吃就好了」、「只要店家有註記會收服務費，消費者認為合理就消費，不合理就別去」、「他收費規矩都訂出來了，買不買單是看你，不是看他合不合理」。

一名在高級餐廳工作的服務生也分享自身經驗，表示自己工作時通常會由專人負責一組客人，從入座到離席，客人的各種需求都由服務人員協助，因此收取服務費或小費較能讓人理解；但當自己到外面的餐廳用餐，遇到幾乎全程自助、結帳仍收一成服務費的情況，也會感到困惑。