千元雨衣遇大雨還是濕 眾人推3品牌超耐用：騎車完全不漏

南部連日大雨讓許多民眾望天興嘆，機車族更是苦不堪言，即使有穿雨衣，衣服、褲子還是容易濕成一片。有一名高雄的網友發文，抱怨買了一件網路上爆紅的一千多元雨衣，但只要一遇到大雨就漏水，導致衣褲濕答答，讓他非常後悔，不少過來人則大推3款好穿、CP值又高的品牌，建議原PO快點更換。

原PO在Threads發文表示，這件雨衣在網路上小有知名度，他兩年前購買後發現問題一堆。他說只要遇到大雨，領口拉鍊會積水滲進去，側邊更慘，雨水隨著側邊拉鏈引流到褲子上，導致衣服領口和褲子都溼答答，就連官方標榜的正確穿法原PO也試過了，但依然會滲水進去，讓他無奈大嘆花錢買一件會漏水的雨衣。

貼文一出，不少人紛紛推薦「奧德蒙Outperform」雨衣，「我買Outperform五、六年了，蠻好用的，上半身沒濕過」、「大推奧德蒙！目前沒濕過」、「推Outperform，之前也是常常被拉鍊滲入的雨水弄濕，後來觀察路人穿什麼牌子居多再上網查評價以及款式，綜合下來選了Outperform再也沒濕過」、「穿台灣製造的Outperform兩件式雨衣至少有9年，每天機車通勤20公里，雨衣至今都很勇健也不漏水」、「雨衣我推薦奧德蒙，兩件式雨衣雖然穿起來麻煩，但這個品牌穿上後，騎車感受卻是輕鬆自在」。

除此之外，達新牌和天德牌也獲得不少人力推，「我有一件達新牌的，有天發現袖口寫我爸的名字，他說是他上班的時候穿的，有夠老舊（至少15年以上），但前幾年台中下大暴雨，也完全不會漏」、「我買達新牌，目前穿下來很滿意，而且才550元」、「達新便宜CP值高，重點很耐用」、「買達新牌就好，便宜又好穿、不漏水」、「雨衣唯一能買的就是天德牌R6，我穿三年再大的雨沒有一次濕過，目前持續服役中」、「我穿天德牌兩件式，台灣本土品牌，裡面有網狀內襯，穿起來很舒服、不會沾黏，防水設計也超棒，也很多人推」。

《聯合新聞網》曾報導，當雨衣用久了有破損，想更換的話千萬不可以亂丟，得依材質來決定是要丟回收或一般垃圾。若為輕便型、單一塑膠材質的雨衣，經清除髒污並移除非塑膠配件後，可歸類為塑膠類資源回收物；但若為一般較厚雨衣，因含拉鍊、釦子、反光條等複合材質，通常無法回收，應以一般垃圾方式處理。

環保單位提醒，不同材質的雨具處理方式各異，若未依規定分類，恐依《廢棄物清理法第50條第2款》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。