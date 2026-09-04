部落客公開日本必買「超商四件套」 過來人點頭：太懂儀式感

台灣人最愛到日本旅遊，逛街、吃美食、看風景是少不了的行程，更有不少人愛逛日本超商。美食旅遊部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」在臉書分享自己每次到日本必買的超商四件套，有布丁、乳酸菌飲料、機能飲品和咖啡歐蕾，讓不少有相同習慣的網友點頭認同。

部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」日前在粉專PO文表示，每次入境日本後，一定會購買他稱為「超商四件套」的飲料和食品，包括牛奶布丁、乳酸菌飲品、咖啡歐蕾、檸檬機能飲，不僅布丁種類眾多，偶爾還能發現新品上架，也讓他笑說一到日本就衝超商是必須的，「像打卡一樣」。

貼文引發討論，不少人也有相同經驗，「一下飛機先去超商湊齊固定四件套，這個入境儀式感太懂了」、「跟我一模一樣，日本基本套組」、「這四件套每次都要買」、「那個檸檬c很有用」、「我開車累了都是冰美式加檸檬那一罐，越喝越好喝」、「高千穗，在日本每天一瓶」、「布丁必買」、「那個布丁真的可以每天吃兩個，太好吃了」。

《聯合新聞網》曾報導，台灣的萊爾富不斷引進許多日本商品，當中也有號稱日本「消除疲勞神器」的檸檬機能飲，雖然售價不便宜，一瓶要149元，但還是引起不少人關注，只是是否真的有效消除疲勞，每個人的感受大不相同。