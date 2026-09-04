快訊

尼泊爾洪災受困9天傳奇蹟！水電廠隧道傳人聲 2人成功獲救

LINE免費貼圖＋背景5款！2款聊天室主題終身免費用 上班真心話爽用半年

大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

部落客公開日本必買「超商四件套」 過來人點頭：太懂儀式感

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人到日本旅遊最愛逛超商，有部落客分享自己每次入境日本後必買的「超商四件套」，掀起不少討論。美聯社
台灣人到日本旅遊最愛逛超商，有部落客分享自己每次入境日本後必買的「超商四件套」，掀起不少討論。美聯社

台灣人最愛到日本旅遊，逛街、吃美食、看風景是少不了的行程，更有不少人愛逛日本超商。美食旅遊部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」在臉書分享自己每次到日本必買的超商四件套，有布丁、乳酸菌飲料、機能飲品和咖啡歐蕾，讓不少有相同習慣的網友點頭認同。

部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」日前在粉專PO文表示，每次入境日本後，一定會購買他稱為「超商四件套」的飲料和食品，包括牛奶布丁、乳酸菌飲品、咖啡歐蕾、檸檬機能飲，不僅布丁種類眾多，偶爾還能發現新品上架，也讓他笑說一到日本就衝超商是必須的，「像打卡一樣」。

貼文引發討論，不少人也有相同經驗，「一下飛機先去超商湊齊固定四件套，這個入境儀式感太懂了」、「跟我一模一樣，日本基本套組」、「這四件套每次都要買」、「那個檸檬c很有用」、「我開車累了都是冰美式加檸檬那一罐，越喝越好喝」、「高千穗，在日本每天一瓶」、「布丁必買」、「那個布丁真的可以每天吃兩個，太好吃了」。

聯合新聞網》曾報導，台灣的萊爾富不斷引進許多日本商品，當中也有號稱日本「消除疲勞神器」的檸檬機能飲，雖然售價不便宜，一瓶要149元，但還是引起不少人關注，只是是否真的有效消除疲勞，每個人的感受大不相同。

超商 日本 儀式感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每3個月補貨！日本人遊台10天曬超狂戰利品 網見1物：蛤？

韓國人飯後習慣！她見洗手台站滿一排吃驚 網點頭：只有台灣人不會

超商買咖啡總大排長龍！網盼台灣仿日韓自助 店員曝3大難題

不是讚美！日本朋友問背包哪買 台人被提點才知真意：根本沒聽懂

相關新聞

部落客公開日本必買「超商四件套」 過來人點頭：太懂儀式感

台灣人最愛到日本旅遊，逛街、吃美食、看風景是少不了的行程，更有不少人愛逛日本超商。美食旅遊部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」在臉書分享自己每次到日本必買的超商四件套，有布丁、乳酸菌飲料、機能飲品和咖啡歐蕾，讓不少有相同習慣的網友點頭認同。

泡溫泉背影照辣翻！日本「九頭身」前羽球國手身材太誇張 遭誤判AI

被日本媒體封為「九頭身美女」的日本前羽球國手荒木茜羽，近期因亮眼身材在社群平台引發討論。現年29歲、身高176公分的她，退役後轉任私人教練，持續透過訓練與飲食控制維持體態，近日更因照片、影片中的身材太不科學，遭網友懷疑是AI生成，引起日本媒體關注。

全盛時期全球 6 成雨傘都是 MIT！40 多年前彰化「雨傘王國」如何撐起一個時代

台灣曾是全球「雨傘王國」，全盛時期約6成雨傘來自台灣，彰化為主要產地。隨著人力成本上升，產業面臨挑戰，但仍保有最多雨傘專利，並朝向高品質與創新產品發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。