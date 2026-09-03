超商店員「神引熱水」拖地影片爆紅 網讚生活智慧王：現代版八田與一

台灣便利商店店員再度展現「什麼都難不倒」的生活智慧！網友於臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」分享一段目擊超商店員改裝飲料紙盒，作為盛接熱水的引流器畫面，特殊的取水方式讓網友看傻眼，紛紛大讚店員「生活智慧王」，甚至笑稱根本是現代版「大禹」或「八田與一」。

貼文曝光後引來逾1.3萬名網友按讚，原PO直呼：「真心佩服台灣超商店員莫名強大」，不少網友對店員的巧思讚不絕口，其取水的方式也成為網友熱議的焦點。網友讚道：「好聰明喔」、「生活智慧王」、「這重心抓很準欸」，更有人笑稱「便利商店的員工個個是人才」。有人從畫面聯想到「引水工程」，笑稱「農業系？有學過灌溉渠道概念？」、「台大水利工程系」，笑稱：「該叫你是大禹還是八田與一呢？」

但有網友疑惑「要用熱水擦地板？」、「第一次看到用100度的水擦地板，神蹟了」。其他有超商工作經驗的網友則回應，確實有人會這樣做，認為熱水搭配清潔劑拖地，可以讓地面清潔更加徹底，有人也認為：「熱水會加速大部分的化學反應，一般來說，建議使用溫熱水來清潔不嚴重的髒污，但頑垢還是得用化學清潔劑。」

除了讚嘆店員的智慧，也有人注意到「塑料水桶不會變形嗎？」、「拖把的水桶可以盛熱水？」另有網友分享，自己曾在餐廳看過類似的取水方式，「老闆看了會氣炸吧，飲用水這樣用」，不過比起直接讓拖把水桶接觸取水設備，這樣可避開衛生疑慮。

多數留言仍以正面稱讚為主，認為超商工作內容繁雜，店員除了結帳、補貨、清潔，還得處理各種突發狀況，因此「什麼都會」的能力早已成為台灣超商店員的另類形象。有網友笑稱，這樣的人才「以後做什麼工作都難不倒」，甚至直呼「強者從不抱怨」。