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她拜這間月老後桃花全消失 過來人證實：還想玩的人千萬別惹

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為祀典武廟月老公。圖／南市觀旅局提供
圖為祀典武廟月老公。圖／南市觀旅局提供

許多人為了獲得好姻緣都會拜月老，不過卻有女網友抱怨去台南一間寺廟拜過月老後，不論好桃花或爛桃花竟然全都消失了，讓她哭笑不得。貼文一出引起熱議，有拜過的人提醒這間廟的月老很會擋爛桃花，因此真正會留下來的都是好桃花。

原PO在Threads發文表示，之前去台南的祀典武廟拜月老，但事後卻發現身邊沒有任何桃花出現，讓她訝異地直呼「X！我是不是因為去拜台南的祀典武廟，桃花就沒有了？」

貼文一出，內行人解釋，「拜祀典武廟要有個基本概念，爛的都會被砍掉，在那邊搞曖昧、沒結果的，祂會瞬間讓你下船」、「記得武廟有些說明，說這裡求姻緣的，要找男女朋友的不要拜祂」、「過來人經驗，武廟月老在替妳擋煞」、「武廟月老很會擋爛桃花，真的要相信，正緣還沒到而已」、「去完武廟還有的肯定是好桃花了」。

不少過來人也分享拜過祀典武廟的經驗，「確實武廟真的靈，我拜完大約一年左右就嫁了」、「我先生年輕的時候不懂事去拜過，然後接下來二十年不管什麼桃花都沒開過，終於有女友後就結婚了。還想玩的朋友，真的不要惹4.5廟」、「我年輕的時候有拜過，單身14年，各種桃花沒結果，後來被老公閃電求婚（只吃一次飯）就答應他了」、「有拜有差！我拜完二年完全無桃花，再來就是我現在的老婆了」。

還有網友推薦其他寺廟的月老，「武廟斬爛桃花，要去就去鹿耳門天后宮或是大觀音亭興濟宮，兩家都是求姻緣跟桃花的」、「根據經驗，祂老人家說不適合，就真的不適合。隔壁大天后宮月老走委婉路線，會請妳思考一下」、「妳如果不挑，霞海城隍廟才是正解」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 月老

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