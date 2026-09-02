低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

位於宜蘭羅東林業文化園區內的星巴克羅東林場門市，因坐落於歷史建築中，今年7月23日進駐開幕後，吸引不少民眾前往參觀、消費，一個多月來成為民眾到羅東旅遊時的熱門打卡景點。不過，該門市宣布自9月1日起導入「座位預約席」，店內所有座位均須透過Inline線上系統預約，並實施基本消費（低消）及90分鐘用餐時間限制，引發網友熱議。

星巴克羅東林場門市31日在臉書公告，為回應顧客需求並提供更舒適的用餐體驗，9月1日起所有座位改採線上預約，民眾可提前預約7天內、不含當天的座位或指定包廂，預約時段從每天上午8時起至晚上6時，入座後用餐時間為90分鐘。

公告指出，一般預約席平日每人基本消費350元，假日（週五到週日及國定假日）則為450元；符合相關認定資格的宜蘭縣民則享有優惠，平日每人300元、假日400元。基本消費僅計入餐點與飲品，商品區消費不列入計算，12歲以下占位孩童則不納入基本低消。

此外，門市也推出指定包廂預約，其中和室包廂每個時段4800元、最多12人，8人包廂則為3800元，兩者用餐時間同樣為90分鐘，且包廂採整個時段計費，即使實際入座人數未達上限，仍依包廂價格計算，且不適用宜蘭縣民優惠。

門市提醒，預約席僅接受Inline線上訂位，不接受電話預約，現場夥伴會依訂單人數及區域安排座位，不提供選位或換位，也不保證同行者座位一定相鄰；若實際到場人數少於原訂位人數，則依實際人數調整座位區域並收費。入場時須憑訂位訊息報到，若超過預約時間10分鐘未到，訂位將取消。

星巴克羅東林場門市由於觀光客眾多，成為熱門打卡景點，自1日起改採預約制並設低消，引起網友熱議。圖擷自星巴克羅東林場門市臉書粉專

新規定曝光後，在Threads上引起討論，網友反應兩極。一派認為，熱門門市實施預約與低消，可以避免有人長時間占位，讓真正想用餐的顧客有更好的空間，「免得有人放飲料跟包包占位子一整天」、「很多人的無恥、沒公德心真的不是一般人能想像的」、「預約席有低消很正常」，甚至期待其他門市也能採取類似方式。但也有人不滿，批評「這什麼破規定」、「人多才如此，台灣人挺有錢的」。

不過，有不少人認為每人350元的低消偏高，尤其用餐時間又限制在90分鐘，若要在90分鐘內消費350元的飲品及食物，對食量不大的人來說並不容易。有曾到該門市用餐的消費者留言表示，上次買了一份麵包和密斯朵，加上續杯抹茶那堤，因為是縣民的關係，300元有達標，但真的無法在90分鐘內全部嗑掉所有食物，「當時喝了2個小時，撐。」

更有網友將討論延伸至門市的觀光功能，質疑未來內用是否不接待現場臨時來的客人，就連只想進店參觀可能都會受到限制，「連參觀一下都不行，一定要買餐點才能走進去？」有網友則認為羅東林場門市本身就是熱門景點，座位有限，採取低消及預約制度屬於「以價制量」，想享受室內座位就必須遵守店家規則，若不願負擔低消，也可以選擇其他門市。