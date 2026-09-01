單身歧視？她餐點剛到被4人「圍觀盯吃」 店家勸離對方竟回這句

現代社會中，越來越多人習慣「一個人」的生活，無論是獨自逛街、看電影還是品嚐美食，享受不被干擾的個人時間總是更為舒服自在。然而，日前一名網友在Dcard發文分享，自己前陣子獨自前往早午餐店用餐時，卻突然遭到後續入店的4名陌生顧客圍觀「靜音盯吃」，讓她備感壓力。貼文曝光後，迅速在網路上引發廣大網友的議論與強烈共鳴。

原PO表示，當時因用餐時間較早，店內尚有空位，她便順理成章選了一張二人桌坐下。不料餐點才剛上桌，店裡隨即走進兩男兩女的四人團體。其中一名女子竟在完全未打招呼的情況下，直接坐到原PO正對面，另一名男子站在一旁，其餘兩人則坐在隔壁桌。這四個人既不點餐也不交談，就這樣靜靜地看著原PO用餐，現場氣氛尷尬無比。

雖然原PO試圖維持自己的節奏吃完，但才剛開動就要承受這種「被無聲催促」的微妙壓力，讓她備感無奈。隨後連老闆都看不下去，主動出面提醒該組顧客有座位可坐或可先點餐，沒想到坐對面的女子竟然爽朗回應：「沒關係，我們可以等。」讓原PO非常傻眼，直呼自己明明先到且並未佔用四人大桌，卻莫名要被「默默情勒」，至今想起來仍覺得非常荒謬。

貼文一出留言區立刻開鍋，不少網友奉上超鬧應對法：「沒先問一下就坐下真沒禮貌，我會故意吃超慢邊看劇！」、「如果是我直接開遊戲跟她耗，只要我不尷尬，那就是其他人尷尬」、「直接加點餐點慢慢吃，享受被注目的尊榮感啦」。許多人安慰原PO，這根本不是社恐或臉皮薄的問題，而是對方太白目，「戴上耳機一切清淨，真的不需要為別人的沒品行為情緒內耗！」

除了替原PO抱不平，不少單身族也趁機吐苦水，直言「去過幾家熱門餐廳被婉拒，1個人是不能去嗎？不知道單身才是高消費族群嗎！」坦言很多餐廳份量大又不設單人座，對獨食客極不友善。網友強調，大家都是有花錢的顧客，不該被差別對待。隨著單身人口增加，許多人都認為餐飲業者若能在空間與服務上對獨食客多點體貼，減少這種隱形排擠感，絕對能搶下龐大的單身經濟商機。

雖然單身消費漸成主流，但被歧視的情況在台灣偶爾還是會有，不過有網友發現在台灣人愛去旅遊的「南韓」反而更普遍。本站曾報導，南韓去年爆發一起「單身歧視」事件，一家餐廳在門口公然張貼海報拒絕獨自上門的客人，宣稱「不賣寂寞」。據《ODDITYCENTRAL》報導，近年因食材與營運成本飆升，許多韓國店家為追求座位效益極大化，就算有空位也拒絕單客，相關海報也在網路上引發極大爭議與民怨。