開學日崩潰！人妻勸保險套別再寫超持久 一句「警世文」戳中爸媽

全台中小學昨（31日）迎來開學日，對孩子是新學期第一天，對不少家長來說，卻像是另一場「重返校園」的考驗。一名人妻近日在Threads發文，對保險套的廣告詞有感而發，直言與其強調「超持久」，不如直接把育兒日常印在包裝上，更有警示效果。

一名35歲人妻網友在Threads上發文，家中小朋友要上小一了，想到每天要早起做早餐、送上學的痛苦，「我奉勸保險套盒子廠商，不要再寫什麼超持久、超有感」，應該直接印上「忘了我 7年後7點30學校門口見」，不相信銷量不會增加。

原PO還感嘆道，自己不是才剛踏出校門，怎麼這麼快又要重回校園，無奈表示：「為什麼沒人告訴我，35歲又要從小ㄧ開始讀啊！」

貼文一出，立刻引發眾多家長共鳴，紛紛留言表示，「這比喻太有畫面了，真實又幽默」、「畢業沒幾年又要上學了」、「我今年重讀第三次，後面還有一次在等我」、「我44歲在讀7年級，已經準備考北一女了」，還有人哀號「明明不是我要上學，卻要7:00起來」、「記得跟小孩講清楚，免得60歲的時候又要再回去小一開始讀」。

開學前一晚，最忙的恐怕不是學生，而是臨時被通知採買用品的家長。本站曾報導，一名網友30日晚間在Threads分享文具店畫面，櫃檯前擠滿趕著買東西的爸媽，直呼這裡是「此時此刻全台灣怨氣最重的地方」。

發文吸引不少家長留言，孩子總要到最後一刻才想起老師交代的用品，有人甚至晚上冒雨衝書局，只因孩子突然說「媽媽，我明天要帶直笛」。更讓家長崩潰的是，指定規格的直笛、跳繩、水彩等用品，常常到店裡才發現只剩不合要求的款式。還有人囤了30個立可帶補充帶，孩子卻在前一晚說「可是我沒有立可帶的外殼」。

網友笑稱「小朋友通常都會在打烊後才說需要什麼」，更有人預測，老師開學當天大概能直接開賭盤，看有多少家長會送文具到學校。