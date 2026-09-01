每3個月補貨！日本人遊台10天曬超狂戰利品 網見1物：蛤？

台灣人到日本旅遊，常常購買不少伴手禮、零食及生活用品，如今也出現「反向掃貨」的情況。一名日本人分享，今年5月來台灣玩8天7夜，就已經買了滿滿一床台灣商品，沒想到8月再度訪台10天9夜，購物戰力更加驚人，從佳德鳳梨酥、義美零食、泡麵到各式生活用品全部打包，甚至連台灣街頭常見的彩色塑膠袋也不放過，讓台灣網友看傻眼，笑喊「原來這就是日本人看到台灣人買很多伴手禮的感覺」。

這名日本人在社群平台「Threads」分享，提到自己5月來台旅遊8天7夜時，就已經買下大量台灣商品，包括OREO、義美、乖乖、飲料、泡麵、衣服及生活用品等，當時就預告8月會再次來台，短短3個月後真的再度報到。這次他待了10天9夜，雖然期間遇到下雨及颱風，導致「沒辦法好好觀光」，但完全沒有影響購物行程。

從他曬出的照片可見，整張床幾乎被戰利品塞滿，除了各式零食、餅乾、調味料及泡麵，還有佳德糕餅與生活用品，甚至包括台灣常見的彩色塑膠袋。他也透露，來台灣幾乎每次都會逛小北、勝立及光南，下一趟則預計11月再訪台灣。

貼文一出後，不少台灣網友都表示「原來這個就是日本人看到台灣人買很多伴手禮的感覺」、「看到零食，很懂買！看到佳德，有夠內行！看到塑膠袋…蛤？」、「中元普渡不知道要買什麼可以看這邊」、「從沒想過，我竟然會從一位日本遊客的伴手禮裡參考要吃什麼」、「答應我，下次一定要買科學麵帶回去！」、「為什麼要買塑膠袋和洗手間的牌子？」、「不敢相信耶！台灣有這麼好買？」。

本站曾報導，一名日本網友開箱來台旅遊的戰利品，光是各式伴手禮就重達35公斤，商品鋪滿整張地板。除了義美小泡芙、科學麵、滿漢大餐泡麵等經典名產外，竟然連小吃店碗盤、拜拜用的紅色供品盤，甚至商場常見的黃色「小心地滑」告示牌也一併搬回家，讓大批台灣網友直呼「太懂買」，「居然連屏科大醬油膏、佳德蔥軋餅和農會的烤玉米都有，太識貨了」、「連酥皮地瓜粉跟蚵仔煎粉都有，身為台灣人的我已經沒有可以教你的事情了」。