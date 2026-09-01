年過35突然清醒？她戒掉2習慣 大票女網友爆共鳴：更清爽

不少女生年輕時會透過接睫毛、做美甲、染髮等方式打理自己，不過活動主持人艾莉兒卻分享，自己年過35歲後，生活習慣竟突然出現轉變，過去習慣接睫毛、做美甲，如今通通停掉，反而覺得維持自然狀態相當清爽。貼文曝光後引發大量女生共鳴，有人甚至連頭髮都不染、出門只擦防曬，直呼「做指甲不如去按摩」。

活動主持人艾莉兒在社群平台「Threads」表示，過去自己會接睫毛、做美甲，對外表也會花不少心思打理，但如今卻逐漸把這些習慣停掉，反而更喜歡「素素的」自然狀態，覺得整個人相當清爽，好奇是否也有人跟她一樣，年過35突然清醒？

貼文一出後，不少女網友都表示「我27歲清醒的，這些既花錢又傷身，健康才是真的愛自己」、「做指甲不如去按摩」、「生完小孩，香水也不噴了」、「我出門素顏，只擦防曬」、「指甲不做之後，覺得手指頭都在呼吸」、「還有不染頭髮，頭髮只有燙順，留原生髮也很美」、「活了41年都沒做過，喜歡乾淨清爽，剛好也省錢」。

不過，也有部分女網友持相反意見，指出「45歲後清醒才覺得要更愛自己，獨旅有空就去、接睫毛、做醫美、做指甲」、「投資醫美跟教練課比較值得」、「我是現在才清醒要化妝，才對得起自己」、「認識的剛好相反，過了年紀後才開始接睫毛做指甲」。

事實上，隨著年紀增長，不少人的飲食習慣也逐漸改變。本站曾報導，一名女網友分享，自己35歲之後，早餐幾乎都以水煮蛋為主，好奇同樣35歲以上的人，是否還會選擇蘿蔔糕、鐵板麵、蔥抓餅等傳統早餐店餐點？

對此，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的敲蛋殼的頻率越來越高」、「每天早上兩顆水煮蛋加一杯美式咖啡」、「平日蛋殼加一，假日什麼熱量都來」、「五天敲蛋殼，兩天早餐店」、「假日吃，平日敲蛋殼」、「蛋白質再加多一點青菜」。