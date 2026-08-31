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小孩鞋子總穿反？聰明媽拿「1張貼紙」秒解決 網讚：太有智慧了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享將卡通貼紙剪半貼在鞋墊內側的育兒妙招，透過拼圖視覺引導幼童正確穿鞋。示意圖／Ingimage
網友分享將卡通貼紙剪半貼在鞋墊內側的育兒妙招，透過拼圖視覺引導幼童正確穿鞋。示意圖／Ingimage

家中有學齡前幼兒的家長，常會面臨孩子左右腳分不清、頻繁把鞋子穿反的崩潰日常。日前一名母親分享實用的育兒巧思，透露看到孩子在幼兒園照片經常穿錯腳，靈機一動將孩子最愛的卡通貼紙「垂直剪成兩半」，分別貼在左右腳的鞋墊內側，讓孩子透過「拼圖合體」的方式自然穿對鞋子。貼文曝光後，大批父母紛紛盛讚「這招太聰明，簡直是生活智慧王！」

原PO在Threads上發文表示，日前查看寶寶在學校的照片時，發現孩子的鞋子總是穿反。考量傳統口頭教導「左右邊」或「黏黏的朝外」對幼童而言過於抽象、難以吸收，她便拿出孩子最喜歡的「巧虎」卡通貼紙，將圖案從正中間垂直剪成兩半，隨後分別貼在左鞋墊的右側與右鞋墊的左側。

透過視覺化的拼圖概念，當兩隻鞋子正確擺放時，分開的巧虎圖案就會完美拼湊在一起。原PO溫柔引導孩子「我們來把巧虎合起來吧」，讓幼童在趣味互動中主動辨識鞋子方向，化解了長久以來的穿鞋難題。

許多家長與網友紛紛留言讚賞，直呼「太有智慧了！視覺化對大腦發育中的幼兒最有效」、「除了卡通圖案，在兩側鞋內貼不同顏色的強烈圓點貼紙也很好用」、「甚至有些爸爸也分不清左右腳，這招完全是家庭防呆神器」。

不過也有不少苦主笑稱「上次貼挖土機貼紙，結果秒被小孩摳起來」、「很怕小孩崩潰大哭『我不要巧虎分開』」、「我家小孩反穿鞋純粹是覺得比較不會掉，根本是故意的」。也有許多家長建議「希望未來的童鞋出廠時，鞋墊就能直接印製這種拼圖圖樣，造福所有新手爸媽」。

鞋子 小孩 照片 幼兒園 卡通

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