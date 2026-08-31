大巨蛋最美風景 猿迷奪冠卻「不要PS5」暖心1舉網友全看哭

日前中華職棒樂天桃猿賽事結束後，球團在場邊舉辦互動PK遊戲，頭獎為一台熱門遊戲主機PS5。一名幸運被抽上台的成年男球迷，在比拚分貝環節以129分貝奪冠，但在看見隔壁男童失落的神情後，他毫不猶豫將剛到手的PS5大方轉贈給對方。更令人動容的是，男童父親事後輾轉聯繫上奪冠球迷，並以該球迷的名義自掏腰包捐贈2萬元予4間弱勢公益團體，讓球場上的善意化作「善的循環」。

球迷在Threads上發文回憶，當天球賽落幕後，啦啦隊成員巫苡萱在場邊主持抽獎互動，自己原本只是拿著手機錄影捧場，未料幸運被選中上台同樂。比賽規則為比拚吶喊分貝數，他身旁一同競賽的小弟弟眼神中充滿對PS5的渴望。原PO透露，原本打算若自己排在後方就放水喊小聲一點，但因被安排第一個上場，便認真喊出了129分貝的高分。

隨後小男童全力喊出126分貝，以些微差距落敗，臉上頓時難掩落寞與失望。待整輪比賽結束並確定奪下第一名後，原PO隨即走向主持人巫苡萱身旁，告知將整台PS5轉贈給小弟弟，大巨蛋現場數萬名球迷隨即爆出熱烈歡呼與掌聲，直呼他為「桃猿英雄」。

原PO事後感性發文表示，自己平時並不常玩電玩，去年因母親重病危急而大幅減少進場看球次數，如今母親病情好轉穩定才得以重返球場。他除了感謝現場球迷的讚譽，也溫柔隔空叮嚀男童：「希望弟弟能以課業為重，該玩的時候玩、該讀書的時候讀書，長大有能力時也能去幫助其他人。」

男童的父親隨後透過社群私訊聯繫上原PO，為感謝其無私禮讓與對孩子的鼓舞，決定將這份愛心擴大傳遞，以原PO的名義分別向「立達啟能訓練中心」、「屏東縣關懷弱勢福利促進協會」、「信望愛智能發展中心」及「苗栗縣幼安教養院」各捐贈5000元，累計捐出2萬元善款援助身心障礙與偏鄉弱勢團體。

這段感人故事曝光，迅速累積數十萬次瀏覽，樂天女孩巫苡萱留言稱讚他是「帥哥哥」，樂天桃猿官方小編也動容回覆：「英雄有時候不披披風，是穿球衣！」大批網友更紛紛感動留言，「這不只是送一台主機，而是為弟弟創造了一顆閃閃發光的金色記憶球」、「兩位都是令人佩服的高級大人，給了孩子最好的身教示範」。

許多球迷更指出「爸爸的做法太有格局，用對方的名義把愛傳給弱勢，這才是真正的善的循環」、「球場上最美的風景不是勝負，而是人與人之間的溫度」。