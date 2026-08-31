她行李忘在機場開價3千元找人託運 網急勸阻協助者：恐有重罪風險

出國旅遊遺失貴重物品固然心急，但在網路上尋求陌生人代帶行李卻是大忌中的大忌。日前一名自稱「金魚腦媽媽」的網友發文求助，透露自己帶小孩搭機一陣混亂，不慎將一只裝滿戰利品的28吋大行李箱遺落在日本關西機場，希望能以新台幣3000元報酬徵求好心人協助託運回台。貼文曝光後，旅遊達人林氏璧發文示警，此舉恐讓幫忙的旅客直接背上跨國走私或運毒等重大刑責，呼籲民眾千萬不可答應。

該名原PO在Threads上發文指出，日前帶著小孩從關西機場轉機，因現場忙亂而不慎將28吋黑色行李箱遺留在航廈內。由於人已返抵台灣，她希望尋求近期從關西返台的旅客協助運回，並承諾支付3000元報酬，或請旅客協助將箱子移交給機場服務台與遺失物中心。

為降低外界疑慮，原PO還提出「高規格安全保障」，包括直接提供行李箱密碼、保證內部僅有藥妝與生活用品、抵達機場後可全面開箱翻看驗貨，並承諾提供機票與聯絡方式，強調若衍生法律問題願承擔全責。

然而，貼文一出，網友紛紛嚴肅提醒「就算開箱檢查也沒用，毒品或違禁品藏在夾層或商品包裝內根本看不出來」、「海關只認攜帶者，查到違禁品直接當場被銬走，最重恐面臨死刑或無期徒刑」、「為了賺3000元冒著牢底坐穿的風險，完全不合常理」。

許多旅行常客指出，大型無主行李通常會被機場安檢與警方移送至遺失物招領處，當事人應主動聯繫機場或海關官方窗口，或親自購買廉航機票快閃飛回日本憑護照領取，而非在網路上找代罪羔羊。

針對社群上的代帶行李請託，知名旅遊達人林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」嚴正發文呼籲，替他人跨國攜帶行李回台，在各國海關法律認定上，「誰攜帶或提領該行李，誰就必須負起完全的法律責任」。

林氏璧分享自身過往也曾將登機箱遺落在成田機場的經驗，正確做法應是聯繫機場遺失物諮詢窗口，詳述遺失時間、地點及外觀特徵，確認物件受到保管後，親自飛往現場出示護照確認領取。他提醒民眾，若在機場遇見陌生人以超重或遺漏為由請求代帶物品，務必堅定拒絕，並建議對方善用日本郵局（EMS、國際空運）等合法物流寄回，切勿因一時好心而惹上官司。

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