KTV熱門榜全老歌？他驚見「跟20年前一樣」 網嘆：神仙打架的年代

華語樂壇經典歌曲的傳唱度歷久不衰！一名網友在Threads感嘆，自己很久沒有前往KTV唱歌，沒想到點開排行榜一看，發現熱門前幾名的歌曲竟然與二十年前差不多。原PO指出陳奕迅的歌曲停留在十年前，蔡依林繼續唱著《倒帶》，而周杰倫的《擱淺》也依然高居榜上。

原PO隨文附上了當天KTV螢幕上的熱門排行榜照片，畫面中入榜的熱門歌曲包括《我懷念的》、《擱淺》、《倒帶》、《天后》、《十年》以及《連名帶姓》等經典曲目，幾乎都是發行已久的歌曲，至今卻依然名列前茅。

貼文一出迅速引發大批網友共鳴，「2000年代的華語樂壇乃神境」、「90、00年代是神仙打架，現代歌怎麼打得過」、「就連現在點開舞曲排行榜，眉飛色舞、三天三夜、練舞功」。

也有網友精闢分析，「我只知道這八首裡面就三首跟周杰倫有關係」、「周董看似只有一首實則有三首」、「應該說90年代神曲太多」。

此外，也有許多網友自嘲是年齡層導致榜單停滯，「會不會現在愛去KTV的人，跟二十年前是同一群人」、「上有一次去KTV是2016了，這十年新歌一首都沒記住」、「有沒有一種可能，當年去KTV的現在還在唱」、「去KTV的都是老人了」。