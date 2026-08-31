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不是讚美！日本朋友問背包哪買 台人被提點才知真意：根本沒聽懂

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人的說話方式較委婉，有時令台灣人搞不懂真正意涵。 示意圖／ingimage
日本人的說話方式較委婉，有時令台灣人搞不懂真正意涵。 示意圖／ingimage

跨國文化差異可能存在尷尬的誤解！一名台灣網友在Threads發文，奉勸與日本人說話需要先想清楚背後用意再回應。他提到日前與日本朋友搭乘電車時，對方突然詢問其背包在哪裡購買，當時以為是在稱讚自己的背包，便興高采烈地分享購買地點，事後才得知對方其實是委婉提醒背包太大會碰撞到他人。

原PO進一步在留言區補充，當時該名日本朋友可能發覺自己聽不懂，便補了一句「背包蠻大的」，但當時他依然沒聽懂，還很開心回應自己是特地買大容量的款式。直到幾天後經由另一位朋友提醒，並回想當時對方的表情與態度才驚覺對方的真實意圖，直呼當時完全沒有往那個方向去想。

貼文曝光後引發熱烈討論，「你朋友是京都人嗎？」、「我都照字面上的意思回話，久了我的日本朋友也開始學我講話直來直往，後來跟我說原來有話直說的感覺很爽」、「你只要強迫他們講英文，他們就會變得很直接。畢竟不是母語」，還有網友分享類似經驗，「有次有個京都人讚我手錶漂亮，後來才知道是想我不要再說話了，他趕時間」。

部分網友也對於這種隱晦的溝通方式感到困擾，「還寧願他直接說，問哪裡買也扯太遠了」、「對外國人直接說就好了，拐彎抹角誰聽得懂」、「我要感謝我的日本朋友都不會講那麼隱晦的話」。

溝通方式 日本 台灣

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