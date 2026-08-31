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習慣便利生活回不去！外籍網友返北美「6衝擊」：被台灣養壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在台灣居住近十年的外籍網友最近造訪加拿大多倫多，許多生活細節讓他感受到強烈的「逆」文化衝擊。圖為台北捷運。 記者余承翰／攝影
一名在台灣居住近十年的外籍網友最近造訪加拿大多倫多，許多生活細節讓他感受到強烈的「逆」文化衝擊。圖為台北捷運。 記者余承翰／攝影

跨文化生活常帶來意想不到的習慣改變！一名在台灣居住近十年的外籍網友在Reddit分享最近造訪加拿大多倫多、時隔多年再次踏上北美土地的心情。沒想到幾天下來，許多生活細節讓他深刻意識到「這已經不是台灣」，並因此感受到強烈的「逆」文化衝擊。

原PO特別列舉出以下6點他在多倫多時感受到的顯著文化差異

一、捷運系統班次混亂

多倫多捷運曾突發性取消路線或要求全員下車，廣播資訊前後不一，造成轉乘困擾。

二、缺乏排隊標線

候車月台上找不到台灣常見的黃色排隊線，乘客搭車時皆是隨機上車。

三、車廂內飲食現象

直擊乘客在捷運上食用披薩，未洗手即用餐的畫面讓他相當不習慣。

四、隨身物品防護意識

在當地搭車時，必須時刻提醒自己提防後背包與隨身物品的安全。

五、結帳稅金與小費外加

標價15美元（約台幣478元）的餐點加上稅金與小費後高達22美元（約台幣700元），複雜計算讓他相當困擾。

六、捷運站缺乏廁所設施

站內多無提供洗手間，甚至獲知必須前往附近加油站尋找廁所。

雖然遇到許多不習慣之處，但原PO強調每個地區都有不同處理事情的方式。像是多倫多民眾非常熱情，遇到安全人員指引出口時，還能主動聊天並交流語言與旅遊心得，這種親切感與台灣有所不同。

貼文引發熱烈迴響，「在加拿大留學後搬到台灣，覺得台灣生活舒服多了」、「習慣台灣後，北美的醫療系統真的讓人抓狂」、「每年夏天回美國看家人都會變胖，餐點份量太大了」，也有人抱怨小費機制「最討厭稅金和小費外加，直接告訴我總價就好」。

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