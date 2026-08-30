喝咖啡看得出個性？咖啡師6年觀察「美式女最好交往、拿鐵女最想娶回家」

喝什麼咖啡，真的看得出個性？一名擔任咖啡師6年的男網友分享，自己長期觀察顧客後發現，女生點的咖啡似乎和個性有些共通點。他更直言，若以戀愛來看，自己最欣賞「美式女」，但若要選最想娶回家的類型，則會投給「拿鐵女」。

原PO在Dcard發文表示，「美式女」通常點餐乾脆、不太客製，個性直接、做事俐落，因此被他列為「最好交往」；但若真的談到一起過日子，他反而更偏好「拿鐵女」，因為拿鐵女通常比較會照顧人，雖然偶爾容易想太多，卻最讓他有產生「可以一起過日子」的感覺，「可能不是最刺激，但最像老婆」。

相較之下，原PO認為，固定喝手沖的女生通常有自己的喜好與堅持，不太容易單靠外貌、收入等條件打動，因此被他列為「最難追」。

至於喜歡焦糖瑪奇朵、榛果拿鐵等甜咖啡的女生，原PO則認為通常較會撒嬌、重視儀式感，也很會給另一半情緒價值，因此是「最容易讓男人暈船」的一型。他也笑稱，自己觀察到不少外表陽剛、固定喝拿鐵的男性，實際相處卻相當溫柔，因此私下還有一套「拿鐵女有人妻感、拿鐵男有鐵漢柔情」的理論。

貼文曝光後引發兩派討論，有網友稱「我買大冰美只是因為最便宜」、「我是乳糖不耐才喝美式」，也有人看完直呼「我要戒拿鐵了，我不想適合被娶回家」、「以後不喝拿鐵了」；另有人認為分析「蠻準的，很酷的觀察」，但也有同為咖啡師的網友直言，以咖啡喜好替女性分類「讓人覺得滿滿不適」。