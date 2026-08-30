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50嵐隱藏版免費升級點法瘋傳 店員曝關鍵：講錯多收錢

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖手搖飲提供多元客製化服務，店員提醒，點餐時清楚表達需求，能避免計費爭議。聯合報系資料照
連鎖手搖飲提供多元客製化服務，店員提醒，點餐時清楚表達需求，能避免計費爭議。聯合報系資料照

知名連鎖手搖飲品牌「50嵐」陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。日前有網友透露，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求「茶加厚」或「奶加厚」，享受更醇厚的風味。貼文曝光後，也讓不少老顧客驚呼：「喝了十幾年現在才開竅。」

一名喜愛濃郁鮮奶風味的網友在Threads上發文分享，自己日前購買50嵐時，發現能請門市人員微調基底茶或乳品比例，特別是指定加濃乳香後，整杯飲品的厚實度大幅躍進，讓她忍不住發文大力推薦這套客製化喝法。

消息一出，立刻在手搖界掀起熱烈迴響，不少常客紛紛留言驚嘆：「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。

隨著話題延燒，「北區50嵐」官方小編也現身留言區科普，指出在北部門市通常使用的是「茶味重」或「奶味重」等說法，其中若選擇「奶味重」則需額外加收10元。中部地區的門市夥伴也特別提醒，不論是奶精、鮮奶，或是珍珠、波霸、椰果、燕麥等配料，若希望份量多，可向店員表達「稍微多一點」，但若口誤說成「多一份」，店員便會依規定以完整加料計價收費。包含檸檬汁、金桔汁或梅醬等調味原料，同樣可在點餐時要求加重。

不過，像是布丁、冰淇淋或養樂多等獨立包裝的完整配料，若想增加份量均須照原價購買整份，無法直接免費調整。除了風味濃淡，50嵐過去亦曾公開加料秘訣，除了紅、綠、青、烏龍等純茶類商品之外，其餘多數調飲均能免費混搭波霸、珍珠或椰果，不管是「波椰」或「珍波椰」都能一次滿足咀嚼控。

台灣人 手搖飲 店員

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