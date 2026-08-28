他見ATM掛一堆橡皮筋笑稱「皮包收納箱」 網秒懂用途：大戶專用的

台灣的ATM（自動櫃員機）數量和設點眾多，除了金融機構外，超商、賣場等人潮較多的地方也都有設置，讓民眾隨時想領錢不用怕找不到ATM。有網友日前到超商領錢時，赫然發現ATM的機台下面掛了好幾條橡皮筋，讓他打趣地形容這是「皮包收納箱」，逗趣的貼文也引起不少討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，並表示日前去一處常光顧的超商使用ATM領錢時，意外發現機台下方有個掛勾，掛勾上掛了十幾條橡皮筋，顏色有黃有紅。他說自己很常在這台ATM領錢卻都沒看到，當天低頭才赫然發現，讓他笑說「剛發現原來ATM下面有皮包收納箱」。

貼文引起眾人熱議，「那是大戶專用的好嗎」、「簡易皮夾放置處」、「太貼心…也防止人亂丟」、「一次領一張的我完全用不到」、「是哪家提款機這麼貼心？」、「十張一百用一條，OK的」、「常領百鈔的我很需要」、「看到這個想起阿嬤，以前載我去領錢，阿嬤都用橡皮筋」。怕有些人不懂意思，還有網友解釋「橡皮筋=有錢人的錢包」，意指以前很多有錢人都用橡皮筋來捆鈔票。

《聯合新聞網》也曾報導過，有網友不喜歡用皮夾，因此都會將鈔票用橡皮筋綑綁在一起，但也因為去購物結帳時，被一對情侶看到他用橡皮筋捆鈔票而酸言酸語，讓他心裡很受傷。不少人則安慰並表示很多會用橡皮筋綁鈔票的都是有錢人，反而是這對情侶太大驚小怪了。