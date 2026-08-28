他見暑假電費帳單破9千元嘆「誰能比我多？」 一票苦主現身：我都破萬了

夏季是用電量的高峰季節，不少民眾收到電費帳單看到金額都會忍不住倒抽一口氣。近日一名網友發現本期電費竟要繳9000多元，忍不住在臉書社團發文崩潰直問「誰能比我多？」沒想到貼文曝光後，留言區瞬間變成電費「比慘大會」，破萬元帳單接連出現，甚至還有網友自曝2萬7000元、4萬元以上的驚人金額，引發熱烈討論。

原PO近日在臉書《一個他媽的社團》表示，剛收到暑假電費帳單，一看金額高達9000多元、逼近萬元，忍不住爆粗口直呼：「他X的，誰能比我多？」原以為自己的帳單已經相當驚人，沒想到立刻釣出一票「萬元大戶」。

不少苦主表示，「還好吧，我都破萬了」、「4顆電錶20000」、「今天剛收到13500元」、「我一個月3萬不敢唉」、「我們基本費就破萬了」、「昨天剛繳27000元」；另有開店業者因營業用電需求，電費更衝上4萬多元，讓其他網友看了直呼「血快吐出來」。也有人住在大型社區，認為除了自家冷氣、家電耗電外，還得分攤社區公共設施用電，累積下來也是一筆不小的支出。

有網友點出電費高昂的原因，在於不少有孩子的家庭，因為放暑假小孩在家時間變多，用電量才會增加，導致電費暴增，「小孩整天待在家差很多」、「小時候被罵吹冷氣整天，現在說小孩怎麼不開冷氣」、「暑假大家電費都爆表」、「今年小朋友畢業六月多就開始在家裡，一直到八月底開學，冷氣24小時開著」、「暑假2個月孩子都在學校，暑輔跟暑訓晚上才有在家，帳單7千多破紀錄」。

至於如何降低夏季電費，有網友建議更換變頻冷氣，認為相較傳統機型更有機會控制長時間使用的耗電量。不過實際電費仍會受到冷氣機種、使用時間、室內坪數、家庭人口及其他家電等因素影響，不能單以個案金額判斷。

經濟部也在官方臉書幫民眾破解冷氣省電的6大迷思，包括「設弱風較省電？」、「先開低溫比調大風量省電？」、「開除濕模式一舉兩得？」、「變頻一直開著更省電？」、「冷氣不冷是因為電壓不穩？」、「睡覺省電只能靠定時關機？」讓大家檢視看看自己中了幾個，並且建議汰換或購買家電時，優先選擇「1級能效」產品，才能長期使用省電費更有感。