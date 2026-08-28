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日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭纜車是潭區的十大美景之一。 聯合報系資料照
日月潭纜車是潭區的十大美景之一。 聯合報系資料照

台灣人愛出國旅遊，反倒是對於國旅興致缺缺，原因不外乎住宿和消費的價格為人詬病。近日有一間日月潭的飯店因超低房價意外爆紅，有一名塔羅牌老師發現四人房含早餐一晚竟只要485元，部分房型還能欣賞日月潭湖景，消息曝光後迅速在社群平台引發討論，大批網友搶著上網查詢，熱門日期甚至已出現一房難求的情況，被不少人直呼是「寶藏飯店」。

塔羅牌老師近日在Threads粉專分享，表示意外發現日月潭有如此優惠的住宿價格，四人房平日一晚含早餐只要485元，從房內還能欣賞湖景，讓她一度不敢相信，甚至特別致電飯店確認價格，「結果真的是485元」。貼文曝光後吸引大量網友關注，有內行人找到這家飯店是「日月潭島宇居」，不少人立即前往訂房平台搜尋，卻發現不論街景房或湖景房，近期熱門日期多已顯示客滿。

其他網友也留言大讚，「天啊！太便宜了吧」、「這間真的很美，很方便」、「不可思議的價格，打掃一小時至少300（元）起跳，還要洗被子、補充備品」、「好誇張啊！沒想到台灣還有CP值這麼高的飯店」、「太晚看到了，被搶完了」、「平日真的住宿都便宜到不行」、「已經訂不到了，殘念」。

還有住過的人分享心得，「我們家去兩次日月潭都住這裡，景是真的很好，但早餐很普通，床有點硬，不過我覺得沒差，反正不貴」、「我住過N次，窗景真的很。它們家的床真的很硬，但這個金額跟風景，床硬就完全不是問題了，還有房間很乾淨，早餐普通」。

日月潭 塔羅牌 國旅

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