首爾玩一周回國 他搭大眾運輸聞「毀滅性氣味」崩潰：熟悉的台灣

炎炎夏日搭乘大眾運輸，最怕遇到車廂內飄來濃烈汗臭，實在讓人難以招架。一名網友日前從首爾旅遊一周返台，沒想到才剛恢復上班生活，搭大眾運輸時就先被一股濃烈體味「震撼教育」，讓他瞬間認清自己「回到台灣了」。

該名網友在thread上分享，剛從首爾玩一周回台，第一天上班日搭大眾運輸，就被車內濃烈體味提醒「已經回台灣了」。他表示，首爾旅遊期間有幾天中午超過32度，地鐵站也幾乎沒冷氣，但每天搭地鐵跑來跑去，聞到汗臭味的次數「一隻手數得出來」，而且完全沒有台灣那種毀滅性的味道。

原po也忍不住勸有體味困擾的人，「乾淨的替換衣物、止汗劑、定期擦腋下，拜託試試看！」。至於香水，他則笑稱比較像《英雄聯盟》Support 的角色，「搭得好絕對加分」，但體味重的人還是別急著噴，否則可能只是治標不治本，甚至「連標都治不好，反而煉出另一種更猛的蠱」。

文章曝光，眾人紛紛有感表示「我在首爾地鐵逛街沒多久留一堆汗，等地鐵站內又沒冷氣一直滴汗，最害怕整個地鐵上有味道的是我」、「我去首爾八次，韓國男生確實蠻會管理自己的，乾乾淨淨，身上都會噴香水」、「台灣捷運真的好臭，夏天通勤真的好痛苦」。

不過也有人持不同意見，「如果下班時間去擠韓國地鐵，其實汗味也是很濃」、「每次看到這種文章都覺得很羨慕，怎麼我天天在首爾地鐵一號線上都臭好臭滿，真心懷疑只有二號線是香的」、「首爾一堆明就超濃，1269號線屢試不爽」。

夏天人體容易飄散出體臭或狐臭，台安醫院副院長曾德朋表示，與體內的新陳代謝、睡眠及飲食習慣有關。曾德朋指出，如果嗜食辛辣、重口味、油脂多、油炸的食物，容易刺激皮脂腺分泌，造成更多的細菌分解代謝而產生體臭或狐臭，建議飲食應清淡，少吃高油脂、辛辣、加工食物，多攝取高纖食物，更不要熬夜。